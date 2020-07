Huawei přichází o TSMC, možná ztratí i SMIC

Zdroj: Nikkei

Obchodní válka mezi USA a Čínou nejvíce postihuje Huawei, který takto musí řešit absenci například Google služeb. V této oblasti se čínský gigant musel rozhodnout pro nemalé investice v oblasti softwaru pro své mobily. Nějakou dobu se hovoří o přiostření vztahů s dalšími společnostmi, které dodávají například hardware. Mluvilo se například o omezení spolupráce s tchajwanskou společností TSMC, která vyrábí a dodává polovodičové součástky.

Bez TSMC

Do této chvíle bylo vše v úrovni nepotvrzených informací a nepřímých zpráv, ale nyní TSMC oficiálně potvrdilo, že došlo k ukončení spolupráce s Huawei. Stalo se tak 15. května, přičemž výrobce polovodičů dostal tři měsíce na dořešení všech pohledávek. Od 14. září už nebude dodávat Huawei jakékoliv wafery divizi HiSilicon spadající pod Huawei.

Tato situace vznikla dalšími sankcemi ze strany USA. Vzhledem k tomu, že TSMC spolupracuje s dalšími firmami, mezi kterými najdeme i Apple, došlo k rozhodnutí, že raději přijde o Huawei než o další společnosti, zejména americké. Ukončení spolupráce se dotkne mnoha oblastí, nejen samotných mobilních telefonů. HiSilicon stojí i za výrobou součástek pro chytrá zařízení, internet věcí i další elektroniku.

Že by mohlo dojít k této situaci, se předpokládalo nějakou dobu. I z tohoto důvodu čínská vláda investovala do společnosti SMIC, který by teoreticky mohla nahradit výpadek ze strany TSMC. Nyní se ale spekuluje, že se připravuje podobný strategie, takže by USA docílilo odstřihnutí Huawei i od SMIC.

Aby Huawei mohlo spolupracovat s dodavateli polovodičových součástek, musela by společnost dostat licenci od americké vlády. To je vysoce nepravděpodobné. Kam tato situace povede, není zcela jasné. Otázkou je, co všechno snese Huawei a jak daleko USA půjde se svými sankcemi.

