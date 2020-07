Zdroj: Letňáky.cz

To nej z uplynulého týdne #27 – Letňáky, 3G, iOS 14, Snapdragon 865 Plus

Chrome si pohrává se značnou úsporou energie

Dnešní online svět spoléhá na webových stránkách, respektive by se dalo říci že spíše webových aplikacích. S většími možnostmi se ale zvětšují nároky na zařízení. Chrome je v tomto ohledu pověstný zejména z pohledu náročnosti na operační paměť. To má samozřejmě dopad i na spotřebu energie. Nyní se ale testuje novinka, která by mohla přinést zlepšení až o 28 %. Jinak řečeno, mobilní zařízení by mělo vydržet déle na jedno nabití. [pokračování článku]

POCO M2 Pro oficiálně, levnější a výkonná novinka

V květnu jsme se dočkali novinky POCO F2 Pro, ale ve skutečnosti se jednalo o přejmenovaný a mírně upravený model Redmi K30 Pro. Kromě toho letos byl představen model Poco X2, ale ani zde se nejednalo o zcela nový smartphone. Společnost vzala Redmi K30 a vydala jej pod novým označením, i firmou. Dnes zde máme další novinku v podobě POCO M2 Pro. [pokračování článku]

Propojení služeb WhatsApp, Messenger a Instagram se blíží

Společnost Facebook oznámila před časem, že se dočkáme propojení komunikačních platforem WhastApp, Messenger a dokonce Instagram. Ve své podstatě budou uživatelé těchto služeb komunikovat mezi sebou. Jedná se o vhodnější strategii než se snažit vytvořit unifikovanou službu integrující všechny aplikace do jedné. Od samotného oznámení propojení uběhl více než rok a až nyní se ukazují první náznaky v samotném zdrojovém kódu. [pokračování článku]

Motorola představila 5G novinku Moto G 5G Plus

Společnost Motorola již představila své první smartphony s podporou sítí páté generace, ale jednalo se o zástupce vyšší střední třídy a top modelu. U nás si již můžete přečíst recenzi na vyšší model Motorola Edge Plus (recenze). Dnes výrobce uspořádal další akci, kde představil novinky střední třídy s podporou 5G. Tentokrát jde o model Moto G 5G Plus. [pokračování článku]

Android 10 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

V úterý Google vydal stabilní systém Android 10 po sérii beta verzí. Během nich jsme bedlivě sledovali všechny novinky, které jsou obsaženy. Vše je popsáno v naší mini sérii. Nyní ale započal pomyslný závod, který výrobce dostane do svých mobilů aktualizaci na Android 10 mezi prvními. Již nyní víme o plánech u mobilů Nokia a Huawei. [pokračování článku]

Google Mapy získávají zobrazení semaforů, zatím omezeně

Minulý měsíc jsme vás informovali, že do Google Map se chystá několik novinek, mezi kterými najdeme například vylepšené nastavení dojíždění, kde lze kombinovat dopravní prostředky. Jedna novinka se nepodařila zachytit a již nyní se začíná testovat na omezeném počtu uživatelů a pravděpodobně i na omezené části Google Map. Jde o zobrazení semaforů. [pokračování článku]

Snapdragon 865 Plus oficiálně, překonává hranici 3 GHz

Ke konci minulého roku společnost Qualcomm představila Snapdragon 865, přičemž se následně začalo spekulovat, že by se měla objevit plus verze. Chvíli to vypadalo, že nakonec si budeme muset počkat až na model Snapdragon 875, ale nakonec jsme se dočkali. Dnes výrobce uvedl novinku Snapdragon 865 Plus, tedy vylepšenou verzi. [pokračování článku]

Google vydal Android 11 Beta 2

Google dnes vydal druhou veřejnou beta verzi systému Android 11. V tomto případě se jedná o Platform Stability, tedy verzi zaměřující se na stabilitu a finalizaci API pro vývojáře. Ještě nás čeká poslední beta, která nabídne takřka finální verzi Androidu před vydáním. Neočekáváme větší změny, a to ani z pohledu běžného používání nebo funkcí. V tuto chvíli tedy budou moci instalovat předposlední betu majitelé mobilů Pixel 2, 3, 3a a 4, přičemž následně bude novinka dostupná i pro další mobily. [pokračování článku]

Mozilla pozastavuje službu Firefox Send

V roce 2019 jsme se dočkali veřejné verze služby Firefox Send, která slouží na posílání i větších souborů. Měsíc na to byla uvedena i aplikace pro Android. Zatím byla novinka ve fázi vývoje a testování, ale šlo ji běžně využívat. Společnost Mozilla se ale rozhodla službu pozastavit z bezpečnostních důvodů. [pokračování článku]

TCL představilo další dva mobily, TCL 10 Plus a TCL 10 SE

V tomto roce společnost TCL představila další první zástupce mobilů v rámci své značky. Doposud se firma spíše zaměřovala na výrobu mobilů pod licencemi, například Alcatel nebo BlackBerry. Dočkali jsme se dalších dvou novinek – TCL 10 Plus a TCL 10 SE. [pokračování článku]

Vodafone vypne ne moc rozšířené 3G

Pomalinku se blíží mobilní sítě páté generace, takže se není čemu divit, když dochází k nejrůznějším změnám v rámci mobilních sítí. Ostatně i z důvodu dostupných frekvencí se měnilo pozemní digitální vysílání (DVB-T). Vodafone se chystá na budoucí změny v rámci sítí a zřejmě z tohoto důvodu dochází ke změně. Společnost ohlásila, že příští rok vypne 3G síť. Sice se může jednat na první pohled o velkou novinku, ale nemá takový dopad, jak byste si mysleli. [pokračování článku]

iOS 14 – k dispozici je veřejná beta verze

Přichází čas pro všechny, kteří nepatří mezi registrované vývojáře. Apple totiž vydal první beta verzi iOS 14, která je k dispozici ke stažení veřejným testerům. Ovšem i v tomto případě platí obvyklá upozornění týkající se beta verzí. Je velmi pravděpodobné, že v průběhu používání zaznamenáte chyby a další problémy spjaté se systémem. Vřele nedoporučujeme instalovat systém na vaše primární zařízení. Před samotnou instalací se pak ujistěte, že jste veškerá svá data zálohovali. [pokračování článku]

Google se raději postaral o „únik“ sám u nadcházející novinky

Google představil původní chytrý reproduktor Google Home před čtyřmi lety, přičemž se dá říci, že se jednalo a možná jedná o populární produkt, ale rok na to jsme se dočkali verze Google Home Mini, která se stala hitem. Minulý rok vyšla nová verze s upraveným názvem Nest Mini. Nesmíme zapomenout na starší Google Home Max. Nyní se začaly objevovat informace o dalším chytrém reproduktoru, který zřejmě nahradí původní Google Home. [pokračování článku]

Facebook má chybu, kvůli které nefungují populární iOS aplikace

Pokud jste si na svém iOS zařízení všimli, že vám některé aplikace nefungují, problém není na vaší straně. Za vše může Facebook, který znehybnil řadu oblíbených a populárních aplikací. Osobně jsem se s tímto problémem setkal u aplikace Livesport. [pokračování článku]

Apple pracuje na novém platebním způsobu

Společnost Apple nedávno vydala v pořadí již druhou vývojářskou beta verzi systému iOS 14 s několika malými změnami. Zahraniční server 9to5Mac v aplikaci Wallet našel skrytou funkci, jenž uživatelům umožňuje provádět platby pomocí QR kódů (Apple Pay). [pokračování článku]

Zmatek kolem nadcházejících Pixelů, asi budou tři

Google se nějakou dobu věnuje vlastním mobilům Pixel, přičemž jde pozorovat, že ani tento gigant neumí uhlídat všechny informace kolem nadcházejících novinek. Nejrůznější úniky probíhají již od začátku roku a původně měl být už představen model Pixel 4a. U něj se spekulovalo, že dostane ještě verzi XL, ale následní informace uváděly, že bude jen jeden mobil. Současně s těmito úniky se začalo spekulovat o Pixelu 5, který by také neměl dostat verzi XL. Za poslední měsíc se vše navíc začalo zamotávat, jelikož původně očekávaný design byl vystřídán jiným. Nyní asi už máme představu, co se chystá a co znamenají jednotlivé úniky. [pokračování článku]

Google nezapomněl na Wear OS

Zatímco u mobilů dominuje Android a druhé housle hraje iOS, tak v případě chytrých hodinek najdeme daleko silnější konkurenční prostředí. K dispozici je mnoho systémů od různých výrobců, přičemž Google zde nedominuje se svým systémem. Jedničkou za první čtvrtletí tohoto roku je Apple se svým watchOS (55,5 %), druhé místo náleží Samsungu (13,9 %) a na třetím je Garmin (8 %). Google společně s jinými firmami je označen jako ostatní výrobci a není jasné, kolik procent trhu vlastně obsadil. Navíc poslední větší aktualizace pro chytré hodinky se objevila v roce 2018, ale brzy se máme dočkat novinek. [pokračování článku]

