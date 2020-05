To nej z uplynulého týdne #18 – Xiaomi, MirrorLink, Redmi 9 Pro, Fast Pair

Zdroj: Google

Xiaomi Mi 10 Youth Edition 5G je další novinka střední třídy

Nedávno jsme se dočkali novinek Xiaomi Mi Note 10 a 10 Pro, které již na začátku května zamíří do prodeje v Česku. Následně firma představila odlehčenou verzi Mi 10 Lite také s podporou 5G. Mezitím se začaly objevovat spekulace o další novince Xiaomi Mi 10 Youth Edition 5G, což se zdálo jen jako přejmenovaný model Lite, ale ve skutečnosti došlo na několik málo změn. [pokračování článku]

OnePlus 8 Pro a problémy s displejem, aktualizace přináší mírné řešení

Před pár dny jsme vás informovali, že nejnovější smartphone OnePlus 8 Pro má problémy s displejem. Kromě nerovnoměrného opotřebení se ukázal také zelený efekt. Nejnovější aktualizace OxygenOS 10.5.5 přináší několik oprav, přičemž jedna z nich se soustřeďuje právě na redukci zelené barvy. Zlepšení jde vidět, ale asi to bude chtít ještě nějaké to ladění a aktualizace. [pokračování článku]

Qualcomm představil Quick Charge 3+

Poslední novinka od Qualcommu v oblasti nabíjení se datuje do minulého roku, kdy došlo na představení nového standardu v rámci bezdrátového nabíjení. V tuto chvíli se nabízí Quick Charge 4+ z roku 2017, nic modernějšího zatím od Qualcommu není. Ostatně firmy zpravidla nabízejí i vlastní řešení. Nyní ale firma představila novinku Quick Charge 3+, která vychází z Quick Charge 3 a vypůjčuje si specifikace z Quick Charge 4+. [pokračování článku]

LG Velvet oficiálně, střední třída nahrazující G sérii

Čas od času společnosti restartují strategii i design svých zařízení. Tentokrát jsme se dočkali takového kroku od LG a prvním smartphonem je LG Velvet. Už jen samotný název je zcela odlišný od toho, na co jsme zvyklí. Zároveň dochází k ukončení série LG G, kde jsme očekávali LG G9, ale tohoto modelu se již nedočkáme. Novinka přichází s novým designem, kterému LG říká 3D Arc Design. I strategie představování je jiná. Firma lákala na 7. května, ale nakonec byl mobil oficiálně představen již nyní. [pokračování článku]

Amazfit X jsou nové chytré hodinky od Huami za 149 dolarů

Společnost Huami právě představila nové chytré hodinky Amazfit X, a to na serveru Indiegogo. Hodinky přichází se zakřiveným displejem o úhlopříčce 2,7 palců a 92 stupňů. Samotný displej pak nabízí hustotu 327 PPI. Výrobce se chlubí zakřivenou konstrukcí, která se pohodlně obepíná kolem zápěstí. [pokračování článku]

Fotoduel střední třídy – iPhone SE 2 vs Galaxy A71

Rozhodli jsme se proti sobě postavit dva zástupce střední třídy, a to z dvou rozdílných platforem. Za systém iOS půjde do boje nový iPhone SE druhé generace (první dojmy) a za Android pak Samsung Galaxy A71, tedy letošní novinka. Oba modely se přitom prodávají za zhruba 13 tisíc korun, pokud na ně není nějaká akce. Kdo z nich lépe fotí a kdo z nich lépe natáčí? [pokračování článku]

Google Meet nově pro všechny, premiová videokonference od Googlu

V poslední době dochází k velkému rozmachu nejrůznějších služeb pro videokonference, tedy služby pro skupinové video hovory prostřednictvím internetu. Google nějakou dobu pracoval na službě Hangouts Meet, která se nedávno přejmenovala na Google Meet. Služba jako taková byla jen pro platící uživatele G Suite, ale Google ji nově nabízí všem uživatelům. [pokračování článku]

Honor MagicBook 14: vypadá skvěle, ale má své mouchy

Stejně jako Huawei je i Honor známý hlavně svými smartphony. Společnost se ale začíná věnovat i trhu s notebooky (Honor MagicBook 14 aj.). Například v roce 2018 uvedla společnost Huawei variantu MateBook D s procesorem AMD Ryzen. Na procesory AMD nyní sází také značka Honor, a to ve svých nových modelech MagicBook, které se většinou liší velikostmi displeje. [pokračování článku]

Honor Magic Earbuds – spolehlivý společník ve slušivém kabátku

Správný výběr sluchátek je důležitý nejen ve chvílích zaslouženého odpočinku, ale čím dál častěji je využijeme i v práci. Poslední roky mezi sluchátky kralují ta bezdrátová. Nabízí pohodlnější manipulaci, šetří nám drahocenné minuty strávené rozmotáváním kabelů a nedá se jim odepřít ani delší životnost. Zorientovat se na současném trhu se může zdát komplikované, pokud se ale zaměříte na špičky ve svém oboru, nemůžete šlápnout vedle. Pojďme se podívat, co nabízí zbrusu nová sluchátka od Honoru a zda mohou být tím správným parťákem, při každodenních krocích, právě pro vás. [pokračování článku]

Google vylepšuje propojení bezdrátových sluchátek s Androidem

Nedávno jsme vás informovali, že Google vydal zcela novou aplikaci pro Google Pixel Buds, tedy nová sluchátka od této společnosti. Kromě toho ale představuje také novinky pro Fast Pair, tedy systému na pohodlnější propojení bezdrátových zařízení se smartphonem se systémem Android. [pokračování článku]

Redmi 9 a Redmi 9 Pro jsou novinky v rámci střední třídy

V březnu společnost Redmi představila novinky v rámci série Redmi 9. Konkrétně se jednalo o modely Redmi Note 9 Pro Max a Redmi Note 9 Pro. Samotné názvy jsou poněkud zvláštní, takže jsme očekávali, že dojde k uvedení dalších modelů, což se dnes potvrzuje. Dočkali jsme se Redmi Note 9 a Redmi Note 9 Pro. Verze Pro ale není ta samá jako představená novinka před měsícem. [pokračování článku]

Xiaomi představilo Mi Note 10 Lite

Dnes jsme se dočkali novinek od společnosti Redmi, která spadá pod Xiaomi. Aby toho nebylo málo, mateřská společnost dnes také představila svou novinku v podobě Xiaomi Mi Note 10 Lite. Jedná se o zástupce střední třídy, který nabízí velmi uspokojivé specifikace za dobrou cenu. [pokračování článku]

Honor představil novinky Honor 9S a 9C

V březnu společnost Honor představila novinku Honor 9A, což je mobil zapadající do střední třídy. Láká zejména na velkou kapacitu baterie. Nyní zde máme další dva přírůstky v rámci série Honor 9, které nabízí o něco slabší specifikace, ale s tím je spojena i cena. [pokračování článku]

Google obchází operátory, spouští RCS, náhradu za SMS a MMS

Google pokračuje v rozšiřování podpory RCS, přičemž se například přidal i Microsoft. Nějakou dobu fungoval menší trik, jak si novou službu aktivovat na smartphonu, dokonce i u nás. Bohužel tento trik již nefunguje, Google ho jen nějakou dobu povoloval. Nyní jsme se dočkali dalšího rozšíření. RCS mohou používat na jakémkoliv mobilu s aplikací Zprávy pro Android v Itálii. Snad Google pospíší a zavede RCS bez operátorů v rámci celé Evropy. [pokračování článku]

Android 10 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

V úterý Google vydal stabilní systém Android 10 po sérii beta verzí. Během nich jsme bedlivě sledovali všechny novinky, které jsou obsaženy. Vše je popsáno v naší mini sérii. Nyní ale započal pomyslný závod, který výrobce dostane do svých mobilů aktualizaci na Android 10 mezi prvními. Již nyní víme o plánech u mobilů Nokia a Huawei. [pokračování článku]

Xiaomi vydává aktualizaci ovladačů skrze Obchod Play

Minulý rok jsme se dozvěděli, že Qualcomm nabídne možnost aktualizace ovladačů grafických čipů skrze Obchod Play. V podstatě se jedná o obdobný proces, jaký znáte u počítačů s Windows. Minulý měsíc jsme se dozvěděli několik dalších informací kolem této novinky a nyní zde máme první společnost, která toho využije. [pokračování článku]

Xiaomi sleduje, jaké stránky navštěvujete, i v anonymním režimu

Není tajemstvím, že výrobci hardwaru a dodavatel softwaru shromažďují informace o používání zařízení, případně aplikace. Následně zpravidla dojde k anonymizaci, aby nebylo možné data spojit s konkrétní osobou. Společnosti následně analyzují telemetrická data a případně dělají patřičné kroky k vylepšení hardwaru nebo softwaru. Jednoduše bychom mohli konstatovat, že toto činí všichni, bohužel Xiaomi na to jde poněkud zvláštně a možná překračuje hranice. [pokračování článku]

Samsung končí podporu pro MirrorLink, Car Mode a Find My Car

Možná si ještě pamatujete dobu, kdy jediné propojení mobilu s autem bylo sofistikované handsfree propojení pro uskutečňování hovorů, případně jste museli mít drátové nebo bezdrátové handsfree napojené na mobil. Postupem času se začaly vyvíjet technologie nabízející více možností. Jednou z nich je MirrorLink, za kterou stojí Nokia Research Center. Využívá standardů jako IP, USB, Wi-Fi, Bluetooth, RTP a UPnP, přičemž prvním mobilem s touto novinkou byla Nokia N800 z roku 2007. Samsung ji podporuje od roku 2014 a po šesti letech došlo k rozhodnutí, že je čas ukončit podporu. [pokračování článku]

OnePlus přidá do OxygenOS 5 novinek, 15 bylo zamítnuto

Některé společnosti komunikují s fanoušky aktivnější formou a OnePlus je příkladem. Nechává fanoušky navrhovat nejrůznější funkce, někdy i vlastnosti smartphonu. I tentokrát se vedla diskuze, co by mělo být přidáno do OxygenOS, tedy nadstavbě pro OnePlus smartphony. [pokračování článku]

Podcast Pod Zlatou Lampou – jsou ohebné telefony budoucnost?

Je tu konec dalšího týdne, což znamená jediné – třetí díl našeho nového podcastu Pod Zlatou Lampou. Podcast je věnovaný především mobilním telefonů, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet naši redaktoři, Zdeněk Koutský a Miroslav Růžička. Třetí díl si již nyní můžete poslechnout. A čemu jsme se tentokrát věnovali? [pokračování článku]

