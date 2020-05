OnePlus 8 Pro; Zdroj: OnePlus

OnePlus přidá do OxygenOS 5 novinek, 15 bylo zamítnuto

Některé společnosti komunikují s fanoušky aktivnější formou a OnePlus je příkladem. Nechává fanoušky navrhovat nejrůznější funkce, někdy i vlastnosti smartphonu. I tentokrát se vedla diskuze, co by mělo být přidáno do OxygenOS, tedy nadstavbě pro OnePlus smartphony.

OnePlus zapracuje na fotografických možnostech svých mobilů

5 novinek pro OxygenOS

Společnost OnePlus zveřejnila v rámci svého fóra seznam pěti novinek, které budou přidány do OxygenOS. Pro některé nemusí být překvapením, ale v první řadě bude přidána funkce Always on Display, tedy možnost zobrazování informací na displeji i při vypnutém, respektive neaktivním stavu. Zde firma dodává, že se na funkci pracuje delší dobu, bylo jen potřeba zajistit správné fungování.

V rámci galerie bude možné skryté fotografie zabezpečit otiskem prstu. Bude přidán i speciální zvuk, jakmile mobil bude dobit na 100 % kapacity baterie. Seznam aplikací bude obohacen o složky, takže si budou moci uživatelé udělat větší pořádek v obsahu. Poslední potvrzenou novinkou bude rozšíření Zen Mode. Mohlo by se jednat o kalkulačku, kalendář, kontakty a další.

Na druhou stranu je zde seznam patnácti funkcí, které byly zamítnuty, aspoň v tuto chvíli. Uživatelé se tak například nedočkají možnosti využití okraje displeje jako notifikačního upozornění, nebude k dispozici nahrávání hovorů, Zprávy pro Android nebudou součástí systému nebo nastavení limitu nabíjení. Zde je seznam zamítnutých funkcí, které byly navrhovány:

Zatím mají tyto možnosti stopku, ale nikdo nevylučuje, že se jednou dostanou do systému, ale nyní ne. Zde hodně záleží na podpoře komunity a možnostech vývojářů ve společnosti OnePlus.

