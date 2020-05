Přehled novinek na ITnetwork #8 – focení makra, redakční systém v Laravel, Android programování a color grading

První díl série „To nej z uplynulého týdne“ vyšel v roce 2013 a jedná se o jeden z nejdéle vydávaných seriálů na české mobilní scéně. Nyní pro vás ve spolupráci s partnerským webem ITnetwork.cz vydáváme seriál, který se soustřeďuje na vývoj softwaru.

Jednoduchý redakční systém v Laravel

V nejnovějším článku z celé této stejnojmenné série si ukážeme, jak přidat propojení mezi autorem a jeho články. Mimo jiné si také zabezpečíme náš editor článků pomocí middleware. Odkaz na celou sekci najdete zde.

Desed: Debugger pro Sed

Desed je nástroj pro příkazový řádek s krásným TUI, který uživatelům poskytuje pohodlné rozhraní a praktický debugger pro programovací jazyk SED. Odkaz s bližšími informacemi a možností stažení pak najdete zde.

Android programování: Android API, struktura projektu a spuštění aplikace

V těchto lekcích si nejprve vysvětlíme, co je to Android API a popíšeme si strukturu projektu v Android Studiu. Následně pak připravíme reálné zařízení s Android ke spuštění kalkulačky a také si vytvoříme virtuální zařízení v emulátoru. Odkaz na celou sérii najdete zde.

Focení makra

Jste fanouškem tohoto stylu nebo jste alespoň přemýšleli o tom, že byste ho rádi vyzkoušeli? Náš tutoriál vás jím provede od A do Z. Kromě techniky a nastavení fotoaparátu si ukážeme i motivy, atmosféru, světlo – a hlavně to, že když chce, tak to zvládne opravdu každý. Odkaz na článek najdete zde.

Color grading

Zajímá tě úprava fotografií? V kategorii fotografování pro pokročilé jsme přidali novou lekci týkající se obarvování fotek. Díky ní se naučíš upravovat fotky v Lightroomu nebo ve Photoshopu jako opravdový profesionál. Odkaz na článek zde.

Ovládací prvky v sestavách MS Access

V nejnovější lekci věnované MS Access si ukážeme ovládací prvky, které již známe z formulářů. Tentokrát je však budeme využívat a nastavovat na úrovni sestav. Odkaz na článek najdete zde.



