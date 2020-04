To nej z uplynulého týdne #17 – Aptoide, HBO Go, Fortnite, iPhone SE

Facebook Gaming je zcela nová aplikace pro smartphony

Není to tak dávno, co se Google rozhodl ukončit samostatnou aplikaci YouTube Gaming. Respektive došlo k začlenění stávajícího řešení přímo do aplikace Youtube. Zřejmě dedikovaná aplikace nebyla rentabilní. Nyní si zřejmě Facebook zkusí tuto cestu na vlastní kůži, jelikož došlo na představení aplikace Facebook Gaming: Watch, Play, and Connect. Byť postrádá český název, samotná aplikace je v češtině. [pokračování článku]

Aptoide v problémech, unikla data desítek milionů uživatelů

Pokud jde o obchody s aplikacemi, tak kromě oficiálních se nabízí alternativní. Pokud tedy nechcete nebo nemůžete využívat Obchod Play od Googlu, nabízí několik alternativ. Jednou z těch populárních je Aptoide. Toto centrum pro aplikace a hry pro zařízení se systémem Android se chlubí uživatelskou základnou o velikosti 150 milionů uživatelů. Nyní se ale ukazuje, že došlo k velkému úniku dat. [pokračování článku]

T-Mobile rozdává HBO Go na 30 dní zdarma

Vzhledem k aktuální pandemii mobilní operátoři nabídli nejrůznější akce, slevy nebo zvýhodnění. T-Mobile měl takových akcí několik, ale tou nejviditelnější je rozhodně možnost neomezených dat do konce dubna. Nyní zde máme trochu jinou akci, která je spíše marketingovou kampaní operátora a HBO Go, ale nabízí se něco zdarma. [pokračování článku]

Nubia Play oficiálně, láká na 144Hz displej

Nějakou dobu se spekulovalo novém herní mobilu od společnosti Nubia a nyní jsme se dočkali. Novinka se jmenuje Nubia Play a jedná se v podstatě o model střední třídy, možná vyšší střední třídy. Sice jde najít ústupky, ale rozhodně se jedná o dobře a možná i zajímavě vybavený smartphone určený na hry. [pokračování článku]

Takto bude vypadat Facebook s tmavým vzhledem

Před čtyřmi měsíci jsme vás naposledy informovali, jak bude vypadat Facebook aplikace v tmavém vzhledu. Zatím jsme nemělo k dispozici ucelený pohled na to, co přinese tzv. dark mode. Nyní díky webu WABetaInfo se naskýtá pohled na chystanou změnu. Konkrétně jsou k dispozici ukázky z verze pro iOS. Změna designu není kompletní a nelze odhadovat, kdy Facebook konečně nasadí tmavý vzhled. [pokračování článku]

Fortnite je konečně dostupný v Obchodě Google Play

Epic Games konečně po dlouhých 18 měsících dali ke stažení populární hru Fortnite do Obchodu Play. Tvůrci původně nechtěli vstupovat do tohoto obchodu kvůli nutnosti dělit se o zisky se společností Google. Nyní ale Googlu ustoupili, protože jim prý házel klacky pod nohy s instalací Fortnite mimo Obchod Play. [pokračování článku]

Motorola Edge+ oficiálně, přijde na 1199 eur

Nějakou dobu se spekulovalo o příchodu top modelu od společnosti Motorola. Firma se v poslední době spíše věnovala střední a nižší třídě, přičemž nejvybavenější modely nenabízely ty nejlepší specifikace, ale měly aspoň něco navíc. Ať se jednalo o modularitu, nebo ohebný displej jako třeba Motorola Razr. Nyní zde ale máme po dlouhé době skutečně top model, jmenuje se Motorola Edge+. [pokračování článku]

Samsung zdražil Galaxy S20+ a mnoho dalších, u nejvyššího modelu dokonce o čtyři tisíce

Současná situace kolem oslabení české koruny a pandemie nemoci Covid-19 způsobila u mnoha modelů Samsungu vcelku výrazné zdražení. Oficiální doporučená cena u top modelů Galaxy S20+ a Galaxy S20 Ultra se zvýšila o dva až tři tisíce korun dle varianty. První ohebný telefon výrobce, Galaxy Fold pak zdražil dokonce o 4 tisíce korun. Zdražují ale i levnější modely jako Galaxy A71 a nebo půl roku starý Note 10. [pokračování článku]

Sonos představil vlastní streamovací radio službu

Sonos se vždy snažil tvářit jako neutrální prostředním mezi streamovacími službami. Společnost ale zřejmě své plány přehodnotila a chystá se učinit velký krok. SonosRadio je nová bezplatná streamovací služba, která byla představena v rámci aktualizace softwaru, jež je dostupná všem uživatelům. [pokračování článku]

Android 10 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

V úterý Google vydal stabilní systém Android 10 po sérii beta verzí. Během nich jsme bedlivě sledovali všechny novinky, které jsou obsaženy. Vše je popsáno v naší mini sérii. Nyní ale započal pomyslný závod, který výrobce dostane do svých mobilů aktualizaci na Android 10 mezi prvními. Již nyní víme o plánech u mobilů Nokia a Huawei. [pokračování článku]

Huawei nelení, představil Nova 7 SE, Nova 7, Nova 7 Pro

Není to tak dávno, co jsme se dočkali nový top modelu Honor 30 a nyní zde máme další sérii dobře vybavených modelů. Konkrétně se jedná o sérii Nova, která dříve zastávala svou roli ve střední třídě, nyní ale míří na vyšší příčky, přičemž nejvybavenější model není nudný. Huawei Nova 7 Pro má zakřivený displej, ale to není jediná vymoženost. [pokračování článku]

OnePlus 8 Pro má porodní problémy, objevují se komplikace s displejem

Společnost OnePlus představila novou sérii mobilů nedávno a dnes se již dostávají novinky do rukou uživatelů. Není neobvyklé, že se občas u různých značek objevují menší komplikace při plném využívání uživateli. Někdy postačí softwarová aktualizace, jindy, při vážnějších případech, musí dojít k větším změnám, i v oblasti hardwaru. OnePlus letos asi nemá zrovna nejlepší start novinek, jelikož se objevují komplikace s displejem. [pokračování článku]

První dojmy z novinky iPhone SE (druhé generace)

Nový iPhone SE druhé generace se začíná dnes prodávat a my ho dnešním dnem také začínáme testovat. Novinka byla představena minulou středu a přináší výkonný hardware v obalu staršího iPhonu 8. Jaké jsou naše první dojmy z druhého iPhonu SE? [pokračování článku]

Google chystá nahrávání hovorů v aplikaci Telefon

Před několika dny jsme vás informovali, že Google odstartoval testování možnosti nahrávání hovoru v aplikaci Telefon. Zatím jsme neměli k dispozici jakékoliv oficiální vyjádření od Googlu, ale nyní zde máme náznak, že ke spuštění dojde v dohledné době. Důkaz je v samotné nápovědě k nové funkci. V ní se uvádí, že novinka bude pro smartphony s aplikací Telefon, přičemž minimálně musí mít Android 9. [pokračování článku]

Google představuje Playlisty pro Play Hry, rychle vyzkoušíte mnoho titulů

Google se snaží nalákat uživatele na hraní her. Samozřejmě jde o zapojení uživatelů a zejména o utrácení za nejrůznější tituly, případně za nákupy ve hrách. Například se nyní nabízí reklamy, které jsou hratelné. Těch jste si asi už všimli. Pro hry má také speciální aplikaci působící jako centrum (Google Play Games – Google Play Hry). Zde je k dispozici kompletní nabídka, dokonce zde najdete i mini hry, které netřeba instalovat. Některé tituly nabízí navíc možnost vyzkoušení hraní, díky čemuž se rozhodnete, jestli si hru nainstalujete. V tomto ohledu spouští globálně novinku Playlisty. [pokračování článku]

Facebook spouští Messenger Rooms, videochat až pro 50 lidí

Doba pandemie zapříčinila rozmach technologií v oblasti komunikace, zejména s ohledem na videochaty/videokonference. Některé služby jsou zaměřeny na podnikové řešení, jiné čistě na spojení přátel, další se snaží nabídnout vhodnou alternativu pro všechny. V této oblasti se dost rozmohla služba Zoom, ale ani takové Google Duo nezůstává pozadu, WhatsApp chystá novinku a Skype se boje také zapojil. Do konkurenčního souboje se zapojuje i Facebook s novinkou Messenger Rooms. [pokračování článku]

Apple a Google znovu spojují síly, tentokrát kolem SMS zpráv

Nedávno jsme vás informovali, že společnosti Apple a Google spolupracují na vytvoření podpory pro aplikace napomáhající vyhledání nákazy onemocnění COVID-19. Není to ale jediná spolupráce mezi firmami na takové úrovni. V rámci dalšího společného projektu se snaží zvýšit zabezpečení jednorázových ověřovacích SMS zpráv. [pokračování článku]

Telegram slaví a oznamuje novinky, i skupinové hovory se chystají

Komunikační platforma Telegram je na trhu sedm let, přičemž se poměrně rychle rozvíjí, aspoň soudě dle frekvence představování novinek. Společnost nyní oznámila pokoření milníku 400 milionů aktivních uživatelů každý měsíc. Telegram si ta polepšil o 100 milionů oproti loňskému roku. Každý den se navíc zaregistruje přibližně 1,5 milionů nováčků. Firma se také pochlubila, že ve dvaceti zemích se jedná o nejstahovanější aplikaci. Telegram ale neprezentuje své úspěchy, oznamuje novinky, které míří do aplikace. [pokračování článku]

Huawei MatePad oficiálně: cílí výhradně na studenty

V Číně byl představen nový tablet Huawei MatePad. Jedná se o levnější, a tedy i méně výkonnou verzi MatePad Pro. Novinka cílí výhradně na studenty. Má ale co nabídnout? [pokračování článku]

Podcast Pod Zlatou Lampou – Huawei vs USA + jaký je Huawei P40 Pro

Druhý týden, druhý díl našeho nového podcastu Pod Zlatou Lampou. Podcast je věnovaný především mobilním telefonů, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet naši redaktoři, Zdeněk Koutský a Miroslav Růžička. Druhý díl si již nyní můžete poslechnout. A čemu jsme se tentokrát věnovali? [pokračování článku]

Předchozí týden: To nej z uplynulého týdne #16 – iPhone SE, Honor 30, OnePlus 8



Domů » Články » To nej z uplynulého týdne #17 – Aptoide, HBO Go, Fortnite, iPhone SE

reklama reklama