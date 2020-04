Google nešťastně vydal aplikaci Google Pixel Buds

Zdroj: Google

Minulá rok Google představil nová sluchátka Google Pixel Buds. Tehdy ale neuvedl, kolik budou stát. Nyní již víme, že přijdou na 179 dolarů bez daně, tedy v přepočtu přibližně 4500 Kč. Datum zahájení prodeje není známo, ale odhadujeme, že se tak stane s představením nového Pixelu 4a. Nyní jsme se ale dočkali uvedení aplikace Google Pixel Buds pro nová sluchátka. Bohužel to Google udělal poněkud nešťastně.

Aplikace Google Pixel Buds

Google vydal do Obchodu Play aplikaci Google Pixel Buds, přičemž samotný záznam v obchodě je v češtině. Mnozí by mohli spekulovat, že se tak možná dočkáme prodeje sluchátek i v Česku, ale není nutné podotknout, že mnoho služeb, které nejsou dostupné u nás, je přeloženo, ale nic to neznamená.

Aplikace jako taková slouží pro nastavení sluchátek a sledování například baterie. Lze měnit adaptivní zvuk, detekce nasazení do ucha, vyhledávání zařízení a také obsahuje výukový materiál. V Obchodě Play se přímo uvádí:

zkontrolovat stav baterie,

naučit se používat dotykové ovládání,

zapnout nebo vypnout adaptivní zvuk,

zapnout nebo vypnout detekci nošení v uchu,

prozvonit sluchátka, abyste je snáze našli,

ovládat Asistenta a hlasová oznámení,

získat tipy a podporu.

Pakliže nemáte Google Pixel Buds (2. generace), je tato aplikace celkem zbytečná. Nelze ji použít s jiným modelem. Bohužel Google udělal tak trochu chybu, což se odrazilo na recenzi. Původně totiž aplikace byla součástí Google aplikace. Jen ji nyní společnost osamostatnila. Jinak řečeno, je v tuto chvíli na všech mobilech Pixel, minimálně. Je docela možné, že se vám nabídne její aktualizace. Nelze ji ale odinstalovat. Za toto již schytala aplikace Google Pixel Buds velmi mnoho záporných recenzí.

Zdroje: 9to5google.com, androidpolice.com



