LG Velvet oficiálně, střední třída nahrazující G sérii

Čas od času společnosti restartují strategii i design svých zařízení. Tentokrát jsme se dočkali takového kroku od LG a prvním smartphonem je LG Velvet. Už jen samotný název je zcela odlišný od toho, na co jsme zvyklí. Zároveň dochází k ukončení série LG G, kde jsme očekávali LG G9, ale tohoto modelu se již nedočkáme. Novinka přichází s novým designem, kterému LG říká 3D Arc Design. I strategie představování je jiná. Firma lákala na 7. května, ale nakonec byl mobil oficiálně představen již nyní.

Nový design, nová strategie

LG Velvet se dá dle specifikací zařadit do vyšší střední třídy. V rámci designu jde vidět, že se LG snaží držet například co nejmenšího vystoupení foťáků na zadní straně, ale zároveň jsou foťáky jinak koncipovány, stejně jako celý vzhled mobilu. Přední strana má displej mírně zakřivený do stran, stejně tak jsou koncipována i záda. Ta jsou skleněná, přičemž se zde nachází i bezdrátové nabíjení.

O výkon se zde stará procesor Snapdragon 765G s podporou 5G sítí. Displej má 6,8 palců s Full HD+ rozlišením a integrovanou čtečkou otisků prstů. Na zadní straně se nachází 48MPx foťák společně se senzorem pro širokoúhlé snímky. Také je zde 5MPx snímač pro určení hloubky ostrosti, což se hodí například u portrétních fotek.

LG v tiskové zprávě láká na technologii Voice Out Focus, kdy je možné oddělit zvuk pozadí, což má vylepšit zvuk v situaci, kdy někdo hovoří a nechcete rušivé ruchy ve videu. Dokonce je zde speciální mód ASMR (autonomous sensory meridian response), kde se využívají dva mikrofony vyšší kvality. Dále se nabízí pokročilejší Time Lapse natáčení, kdy je možné měnit rychlost i během pořizování.

Společnost v podstatě představila novinku LG Velvet, ale neuvedla kompletní specifikace, jen jejich základní popis. Oficiálně tedy nevíme, jestli je zde jakákoliv vyšší ochrana vůči vodě a prachu, případně cokoliv navíc, ale dle dřívějších spekulací je zde IP68.

Specifikace LG Velvet

displej: 6,8 palců, 2340 × 1080 pixelů (Full HD+), 20.5:9, OLED

procesor: Snapdragon 765G

8GB RAM LPDDR4X

úložiště: 128 GB (UFS 2.1) + microSD

Android 10 + LG UI

Dual SIM

foťáky: zadní – 48 MPx, OIS 8 MPx, 120° 5 MPx, hloubka ostrosti přední – 16 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

3.5mm audio jack, stereo reproduktory

5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C

baterie: 4300 mAh + rychlé nabíjení, 10w bezdrátové nabíjení

LG bude pořádat v domovské zemí od 29. dubna do 7. května marketingovou akci, přičemž do prodeje novinka zamíří 15. května. Kdy se dostane do světa a jakou bude mít cenu, nebylo upřesněno. LG přichází skutečně s něčím novým, ale jestli i strategie představení je nejvhodnější, to necháme na posouzení.

