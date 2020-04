Honor MagicBook 14: vypadá skvěle, ale má své mouchy [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Stejně jako Huawei je i Honor známý hlavně svými smartphony. Společnost se ale začíná věnovat i trhu s notebooky (Honor MagicBook 14 aj.). Například v roce 2018 uvedla společnost Huawei variantu MateBook D s procesorem AMD Ryzen. Na procesory AMD nyní sází také značka Honor, a to ve svých nových modelech MagicBook, které se většinou liší velikostmi displeje.

Nový MagicBook je zaměřen hlavně na střední třídu, neboť nabízí procesor AMD Ryzen 5, 8 GB RAM a Full HD + displej. Námi testovaný model Honor MagicBook 14 je vybaven také pěknými funkcemi, jako je rozpoznávání otisků prstů pro Windows Hello, což v této cenové relaci není standardem. Jak již název napovídá, do rukou se mi dostal 14palcový model, který má překvapivě větší baterii. Server dotekomanie.cz se pochopitelně zaměřuje výhradně na mobilní telefony. Ovšem rozhodli jsme se udělat výjimku a otestovali jsme notebook od výrobce telefonů. Jak v našem testu dopadl?

Honor MagicBook 14: Design

Jedna z věcí, která na MagicBooku vyniká, je konstrukční provedení. Je vidno, že se designéři vyřádili, neboť jde o elegantní řešení. Šedé víko notebooku je vybaveno modrým logem Honor a zkosené okraje víka mají krásny světle modrý lesk. Opravdu tento prvek vypadá úžasně, hlavně ve chvíli, kdy se na něj odráží světlo. Osobně bych byl ale raději, kdyby tento lesk byl viditelnější a nebyl závislý na odrazu světla.

Taktéž bych ocenil, kdyby vnitřek notebooku byl trochu zajímavější. Po designové stránce se totiž podobá všem ostatním hliníkovým notebookům, které mají klávesnici a velký trackpad. Jelikož je u klávesnice velice malé místo, nedivím se, že zde nejsou umístěny top-reproduktory.

Horní polovina nabízí samozřejmě Full HD displej, který zaujme minimálními rámečky. Rámečky kolem displeje jsou tak úzké, že tu nezbyl žádný prostor pro webovou kameru. Kam se tedy přesunula? Na poměrně netradiční místo. Výrobce webovou kameru přesunul do klávesnice, ale k této části se dostaneme později.

Celé tělo zařízení je vyrobenu z hliníku a jedná se o jeden z absolutně bytelných notebooků, se kterými jsem měl kdy čest. Jak základna (klávesnice, trackpad), tak i část displeje jsou bytelné a vykazují velmi malou flexibilitu. Nebojím se tedy říct, že notebook zvládne i hrubší zacházení. MagicBook 14 navíc není ani příliš těžký, i když oproti mému 13palcovému MacBooku Pro 2018 stále zaostává. Na druhou stranu je zase lehčí než můj druhý 13palcový MacBook Pro 2013. Výrobce tedy mohu pochválit, protože notebook se pohodlně přenáší.

Jednou z oblastí, která může být pro některé mírně zklamáním, je konektivita. Na pravé straně se nachází jeden port USB-A, což je USB 2.0, a 3,5mm jack konektor. Jít na trh s tímto typem portu je lehce nešťastné. Pokud ale potřebujete připojit periferie jako je myš, bude vám USB 2.0 dostačovat.

Zdroj: Dotekomanie.cz

Na levé straně se nachází jeden port USB-C, jenž se používá pro nabíjení, port USB-A 3.0 a HDMI. Celkově vzato, počet portů byl pro mě více než dostačující a jsem rád, že notebook disponuje USB-C portem. Ovšem nachází se zde jen jeden USB-C port, což je trochu škoda.

Honor MagicBook 14: Displej a zvuk

Displej na MagicBooku má úhlopříčku 14 palců a má rozlišení Full HD. Rozlišení je ostré tak, jak jsem si představoval, a v tomto ohledu nemám opravdu co vytknout. Také jsem se zamiloval do malých rámečků, které při delší práci vynikají. Vždy jsem si myslel, že 14palcové displeje jsou příliš malé, ale nakonec zde Honor odvedl skvělou práci. Povlak na zobrazovacím panelu neodráží tolik světlo, takže se neleskne. Díky tomu jsem snad nikdy neměl problém s čitelností. Bohužel se ale nejedná o dotykovou obrazovku, ale to není důvod k pláči. Přeci jen vzhledem ke své cenové kategorii dává absence dotyku smysl.

Pokud jde o podání barev, displej obstál. Teplota barev je o něco chladnější, než jsem zvyklý. Této odlišnosti jsem si ale všiml ve chvíli, kdy jsem vedle sebe postavil MagicBook a MacBook. Rozsah jasu je zde také docela dobrý a za denního světla je panel dostatečně viditelný.

Jak jsem již uvedl výše, reproduktory zde nejsou zrovna nejlepší. Na druhou stranu ale nejde o žádnou bídu. Naopak je potřeba výrobce pochválit, protože reproduktory jsou umístěny vespod a přesto hrají překvapivě dobře. Umí být také celkem hlasité a zvuk je bohatý, aniž by byl při vyšších hlasitostech výrazně zkreslen. Skutečnost, že reproduktory směřují dolů, není tak špatná, protože zvuk se odráží od povrchu stolu, což mu dodává o něco větší rozměr.

Zdroj: Dotekomanie.cz

Notebook podporuje i Dolby Atmos a použití těchto optimalizací rozhodně pomáhá zvukovému profilu. Pokud jde o nahrávání zvuku, dva mikrofony na MagicBooku fungují docela dobře a Skype hovory pro mě nikdy nebyly problémem. To je dobré, protože některé notebooky prostě nejsou použitelné bez náhlavní soupravy, resp. externího mikrofonu.

Honor MagicBook 14: Klávesnice a trackpad

Osobně jsem příliš vybíravý, co se týká klávesnice. Takže jsem byl překvapen, jak dobře se na MagicBooku píše. Klávesnice mi v tomto případě připadá v pořádku – dobře jsem se po ní pohyboval prsty a ovládání bylo také na dobré úrovni, byť jsem měl problém se někdy trefit do klávesy Shift. To samé platí pro klávesu Enter, která je na klávesnici poměrně malá. Dalším velkým problémem pro mě byla absence tlačítek Home, End, Page Up a Page Down. Zrovna tyto klávesy považuji za super užitečné, protože když se dostanu na konec nebo vrchol webových stránek / dokumentů, je velmi nepohodlné používat myš k rolování, hlavně když je stránek více najednou. A nenechte se zmást fotografiemi, do redakce nám dorazila anglická verze klávesnice. V prodeji samozřejmě bude i česká lokalizace.

Zdroj: Dotekomanie.cz

Jak jsem již zmínil, na klávesnici se nachází také webová kamera, která je skryta mezi klávesami F6 a F7. Je to podobná skrýš, kterou Huawei má ve svém MateBooku X Pro. Kamera se jedním stisknutím klávesy vysune a dalším stiskem schová. Honor sice oficiálně uvádí, že jde o další level bezpečnosti, ale praktické použití je na bodě mrazu. No, nebudu chodit kolem horké kaše – toto umístění je opravdu tragické. Chápu, že mnoho lidí nepoužívá webkameru tak často, pokud vůbec. Já ji ale používám denně, takže vím, že umístění kamery je opravdu špatné. A zde budu opravdu kritický.

I když je notebook umístěn na stole, kamera zachytí stropní světlo, čímž mě druhá strana vidí tmavě. Pokud jsem ale kameru používal v jiném případě, tedy ne na stole, nebyl jsem na obrazu už vůbec vidět. Úhel webkamery je prostě velmi špatný.

Na druhou stranu nejde o kameru, kterou máte denně používat, ale spíše jde o příležitostní webkameru. Já osobně bych ale raději měl silnější rámečky kolem displeje a tím i lepší umístění kamery.

Zdroj: Dotekomanie.cz

Gesta jsou prostě skvělá

Trackpad na MagicBook 14 je však opravdu fantastický. Přechod z MacBooku na MagicBook nebyl žádný problém, protože trackpad také nabízí gesta pro lepší efektivitu. K tomu je plocha trackpadu velká, čímž je možné používat až čtyři prsty najednou. Například jsem zjistil, že se pro mě stal nejrychlejším způsobem, jak upravit úroveň hlasitosti, a to pomocí gesta. Je opravdu fantastický a téměř nahrazuje nedostatek dotykové obrazovky.

Výkon, výdrž baterie a software

Kromě kamery je to jedno z mých největších zklamání u MagicBooku 14. Je to už dlouho, co jsem používal notebook s procesorem střední řady, takže si nejsem jistý, zda bych to měl připsat AMD Ryzen 5, ale našel jsem zde několik problémů. Například mi prohlížeč Edge někdy zůstal na několik sekund zamrznutý, zvláště když jsem sledoval video na jedné kartě a na druhé procházel web.

Aktualizoval jsem AMD ovladače a zdálo se, že se problém vyřešil. Ovšem po chvíli jsem narazil na řadu různých problémů s výkonem. Někdy se mi nabídka Start zcela neotevřela při kliknutí na logo Windows. Windows Search přestal reagovat na mou myš a fungoval pouze s klávesnicí a některé úkoly se na několik sekund zasekly. Nejde o tak velký problém, aby mi to překazilo work-flow, ale příjemné to dvakrát také není.

Otestoval jsem notebook v PCMark 8 a PCMark 10, což vedlo k dalším problémům. Když jsem benchmarky poprvé spustil, skóre bylo podezřele nízké a po spuštění programu PCMark 10 „noťas“ úplně zamrznul. Musel jsem tedy zařízení restartovat. Druhý pokus byl o něco lepší a výsledky byly v souladu s očekáváním. Je škoda, že Honor vsadil na procesory Ryzen poslední generace, a ne na čipy 10. generace společnosti Intel, které jsou mnohem rychlejší.

Baterie na tom není vůbec zle

Pojďme se ale nyní podívat na baterii. Po celou dobu testování jsem byl velice spokojen s baterií na jedno nabití. Při běžných kancelářských prací jsem se dostal i na 10hodinovou výdrž. Obvykle jsem se ale pohyboval na sedmi hodinovém používání. V průběhu toho jsem používal kancelářské balíčky, měl otevřených několik oken v Chromu a k tomu si pouštěl YouTube videa. K tomu byl jas displeje nastaven na 50% úrovni.

Pokud jde o software, musím Honor ocenit za minimalistický přístup. Jedinou aplikací specifickou pro Huawei / Honor je správce PC, který kontroluje aktualizace ovladačů systému, poskytuje schránku a nejnovější historii dokumentů, a zejména pak funkci MagicLink. Bohužel tuto funkcionalitu jsem nemohl vyzkoušet, neboť nemám telefon Honor. Ale v podstatě tento nástroj umožňuje bezproblémové propojení mezi telefonem a notebookem, což usnadňuje přenos souborů a dokonce i ovládání telefonu z počítače.

Závěr

Na Honor MagicBook 14 se mi líbí hned několik věcí. Je zde naprosto parádní a funkční trackpad podporující různá gesta, díky kterým je radost zařízení používat. Displej vypadá na svou velikost a rozlišení dobře, hlavně vše je ostré tak, jak má být. Zvuk z reproduktorů také není tak špatný, jak jsem si původně myslel. Velmi oceňuji implementaci čtečky otisků prstů, která je umístěna v tlačítku napájení a funguje bezproblémově.

Na druhou stranu mám ale lehce smíšené pocity. Implementace webové kamery do klávesnice nebyl dobrý nápad, prostě tragická myšlenka. A problémy spjaté s výkonem by se u takového notebooku neměly objevovat, byť neměly výrazný vliv na práci. To by ale mohla být vlastnost procesorů střední třídy, takže si asi není na co moc stěžovat.

MagicBook 14 přichází za přiměřenou cenu, ačkoli na trhu můžete najít podobně hardwarově vybavené notebooky za obdobný peníz. Některé konkurenční modely nabízí další funkce, jako je Thunderbolt 3 (pro notebooky Intel). Ale rozhodně stojí za zvážení, zda nekoupit MagicBook 14. Minimálně zklamáni nebudete a pro mladé zákazníky skvělá volba, hlavně pro studenty. Cena notebooku činí 15 990 Kč.

Klady:

Klávesnice a trackpad (příjemné psaní + podpora gest)

Přítomnost čtečky otisků prstů

Přívětivá cena

Bytelná a hliníková konstrukce obohacena barevnými prvky

Nízká váha

Zápory:

Umístění webové kamery

Umístění reproduktorů

Problémy spjaté s výkonem

Procesor AMD Ryzen 5, mohla zde být 10. generace od Intelu

Za poskytnutí produktu děkujeme společnosti Honor. Produkt si můžete samozřejmě zakoupit na stránkách ZDE



