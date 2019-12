To nej z uplynulého týdne #52 – Nova, Twitter, ToTok, Vánoce

Chrome 80 bude ve znamení jarního úklidu

Není to tak dávno, co jsme se dočkali webového prohlížeče Chrome 79. Sice se objevily menší problémy s první verzí, ale problémy byly rychle vyřešeny. Nyní zde máme ochutnávku novinek, které se objeví v Chromu ve verzi 80. Konkrétně je k dispozici v rámci beta testování. [pokračování článku]

Aktualizujte Twitter pro Android, obsahoval bezpečnostní chybu

Není to tak dávno, co jsme vás informovali i bezpečnostní chybě u komunikační služby WhatsApp. V tomto případě šlo zejména o zákeřnou zprávu, která mohla zapříčinit smazání dat, nebo aplikace mohla být nepoužitelná. Nyní zde máme problém u sítě Twitter, ale zde jde hlavně o bezpečnostní chybu. [pokračování článku]

Komunikační aplikace ToTok je špionážní službou pro UAE

Na světě je poměrně hodně komunikační platforem. Některé jsou jsou zde již dlouhou dobu, jiné se tlačí na výslunní. Některé se chlubí vysokým zabezpečením, jiné nabízí mnoho zajímavých funkcí. Možná jste ještě neslyšeli o platformě ToTok, ale někteří uživatelé v Česku ji začali používat. Nyní byla ale stažena z obchodů s aplikacemi, jelikož se objevily informace, že se ve skutečnosti jedná o špionážní software. [pokračování článku]

Uber Taxi přichází do Česka

Když Uber přišel do Česka, objevilo se hned několik problémů, zejména ve spojením se stávajícími službami dopravy, tím myslíme běžné taxi služby. Dočkali jsme se protestů, což se nakonec řešilo i na politické úrovni. Uber nakonec splnil patřičné podmínky, byť stav ještě není zcela ideální. Nyní jsme se ale dočkali zcela nové služby Uber Taxi. [pokračování článku]

Google Pay v Česku – nově podporuje Essox

Novým subjektem v rámci podpory Google Pay je společnost Essox, která se soustřeďuje na spotřebitelské financování a leasing. Klienti mohou nyní přidat svou kreditní kartu Mastercard do služby Google Pay a platit jednoduše mobilním telefonem. [pokračování článku]

Google dostal pokutu za zneužití svého postavení v oblasti reklamy

Google každý rok čelí nejrůznějším sporům po celém světě. V poslední době se všechny točí kolem dominance na trhu. Jednou se jedná o hlavní vyhledávací systém v Androidu, jindy znevýhodňování konkurence v rámci výsledků ve vyhledávání. Tentokrát zde máme případ, v rámci kterého Googlu hrozí pokuta ve výši 150 milionů eur, tedy 3,8 miliardám korun. [pokračování článku]

Nové Honor mobily mají přijít s Google službami

Huawei stále čelí zákazu ze strany USA, v rámci kterého nemohou některé společnosti obchodovat s čínským výrobcem. Bohužel se to dotýká i samotného Googlu, takže nové smartphony od Huawei nemohou mít oficiální certifikaci a nemohou získat Google Mobile Services (GMS). Z tohoto důvodu Huawei musí budovat vlastní Huawei Mobile Services (HMS), aby nahradil všechny služby a aplikace od Googlu. Celá situace se dotýká i značky Honor, která spadá pod Huawei. [pokračování článku]

Vánoce u operátorů: Vodafone, O2, T-Mobile

Jako každý rok, i letos se mobilní operátoři pochlubí čísly v rámci Vánoc. Zpravidla jde sledovat, jak uživatelé využívají své tarify, přičemž v poslední době se více využívá mobilních dat. Ostatně v této oblasti došlo k posunu, byť samotné ceny ještě nejsou ideální. [pokračování článku]

Siri a Cortana dominují trhu, Google nemá ani 10 %

Virtuální asistenti mají za úkol zjednodušit život, respektive ovládání zařízení a případně domácností. Dalo by se říci, že v současnosti dominují produkty od Googlu a Applu, ale není to úplně tak pravda. Sice Google může nabídnout přesnější výsledky, případně je rozšířenější, ale k dominanci na trzích k tomu má daleko. [pokračování článku]

Sony nestíhá vyrábět, ani investice nemusí pomoci

Sony patří mezi výrobce mobilů, kteří přežili přechod na smartphony, ale nejednalo se o jednoduchou cestu. Dokonce ani nyní se společnosti moc nedaří, byť dokonce došlo ke změně strategie. Sony totiž v minulosti nenechalo spolupracovat divize na smartphony a na foťáky, ale tomu je nyní konec. Smartphony Sony stále nepatří mezi špičku v prodejnosti. To se ale nedá říci o polovodičové divizi, která se stará o výrobu senzorů na focení. [pokračování článku]

Série Huawei Nova se možná osamostatní

Společnost Huawei si nezažívá zrovna nejlepší časy, byť například prodeje jsou stále nahoru. To se ale může v dohledné době změnit, jakmile dojdou mobily s certifikací od Googlu. Sice zde je řešení v podobě Huawei Mobile Services (HMS) a v alternativních službách, ale to se nemusí zamlouvat zákazníkům. V tomto týdnu se objevila informace, že by firma Honor spadající pod Huawei se mohla osamostatnit, aby se vyhnula sankcím. Nyní se začíná spekulovat, že bychom se mohli dočkat nové značky Nova, která by taky spadala pod Huawei. [pokračování článku]

Nejprodávanější mobily za třetí čtvrtletí roku 2019

Sledovat aktuální prodejní čísla smartphonů je dosti komplikované. Ostatně společnosti sice uvádí, jaká čísla byla dosažena, ale v tomto ohledu chybí přesná statistika rozebírající každý vydaný model. Apple například již nezveřejňuje, kolik se mu podařilo prodat iPhonů. Není se čemu divit, když čísla mírně klesají, Naštěstí jsou zde analýzy, které nám mírně přibližují aktuální stav na trhu. [pokračování článku]

Facebook omezuje přihlášení do Messengeru přes telefonní číslo

Už je to nějakou dobu, co Facebook ohlásil, že sjednotí komunikační platformy Instagram, WhatsApp a Messenger. Netřeba se bát, že by zde byla jen jedna komunikační služba. V podstatě půjde o propojení, kdy uživatelé budou moci spolu komunikovat skrze tyto služby. V rámci změn jsme se nyní dočkali další změny, která postihne nové uživatele. [pokračování článku]

Mediatek Dimensity 1000L míří na trh, chystá se Dimensity 800

Společnost Mediatek patří mezi významné hráče na trhu s procesory pro mobilní telefony. Sice se jeho produkty používají maximálně u střední třídy, ale i tak se v poslední době společnost snaží a celkem se jí daří. Například poslední výkonnější model Helio G90T zamířil dokonce mezi herní mobily. Před měsícem ale došlo na oznámení novinky Mediatek Dimensity 1000. [pokračování článku]

Nový iPad Pro ukazuje své tři fotoaparáty na nových renderech

Letos jsme se nedočkali žádných nových iPadů Pro, poslední modely pochází totiž z podzimu 2018. Příští rok na jaře tak již může dojít k představení nových modelů. Dnes známý leaker ze sociální sítě Twitter zveřejnil údajnou podobu těchto nových iPadů Pro. Ty na první pohled zaujmou především přítomností třech fotoaparátů na zádech. [pokračování článku]

Galaxy S20 Plus nakonec nabídne symetričtější modul na focení

Nedávno jsme vás informovali, že novinky od Samsungu zřejmě ponesou označení Galaxy S20. Nyní se dozvídáme, že původní rendery nejvybavenějšího modelu Galaxy S20 Plus byly založeny na prototypu, který neměl ještě finální konfiguraci zadních foťáků. Původní zdroj @onleaks nyní zveřejňuje další render, který má být založen na nejnovějším schématu. Jak je vidět, zadní strana s foťáky bude více symetrická. [pokračování článku]

Huawei údajně od Číny obdržel výhody za 75 miliard dolarů, společnost konkurenční zvýhodnění odmítá

Poměrně klidné vody na konci letošního roku rozbouřila zpráva amerického The Wall Street Journal (WSJ). Ten přišel s analýzou, ze které vyplývá, že čínská technologická společnost Huawei získala od státu výhody v celkové výši necelých 75 miliard dolarů. Tato pomoc měla společnosti pomoci při expanzi do všech koutů světa. Huawei odmítá, že by pomoc Číny pro společnost znamenala konkurenční výhody a článek považuje za lživý. [pokračování článku]

