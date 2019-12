Komunikační aplikace ToTok je špionážní službou pro UAE

Na světě je poměrně hodně komunikační platforem. Některé jsou jsou zde již dlouhou dobu, jiné se tlačí na výslunní. Některé se chlubí vysokým zabezpečením, jiné nabízí mnoho zajímavých funkcí. Možná jste ještě neslyšeli o platformě ToTok, ale někteří uživatelé v Česku ji začali používat. Nyní byla ale stažena z obchodů s aplikacemi, jelikož se objevily informace, že se ve skutečnosti jedná o špionážní software.

ToTok aneb vládní nástroj na sledování

Za službou ToTok stojí společnost Breej Holding, ale dle informací se má jednat o firmu spadající pod společnost DarkMatter, která slouží jako kybernetická firma spadající pod zpravodajské služby Spojených arabských emirátů (UAE). Mimo jiné jsou do tohoto zapojeni bývalí zaměstnanci z NSA a izraelské zpravodajské služby. Dokonce jsou zde vazby na Pax AI, což je firma soustřeďující se na data mining (získávání dat), která by měla spadat taktéž pod DarkMatter.

Pozadí samotné služby ToTok je tedy velmi komplikované a není jasné, kdo co řídí, případně pod koho spadá. New York Times obdržel informace od nejmenované zdroje (amerického úředníka z vládního úřadu), že samotná aplikace ToTok byla designovaná právě na sledování uživatelů a jejich vazeb. V podstatě se má jednat o sofistikovaný špionážní software, kde vládní agentury mají přístup ke všemu, co uživatelé tvoří a posílají. Navíc lze sledovat i polohu a další informace.

Nikdo nechce komentovat tuto situaci, a to ani FBI. Firmy Google i Apple již stihly zareagovat a aplikace byly staženy z obchodů. Google jen dodal, že aplikace porušovala nejmenované podmínky a byla odebrána.

Sice ToTok byla původně určena pro arabské uživatele, respektive pro oblast kolem UAE, ale začali ji používat i lidé z ostatních krajin. Dokonce i v Česku se najdou uživatelé. Vzhledem k povaze ToTok doporučujeme okamžitou odinstalaci. Sice zde chybí přímá analýza prokazující špionážní charakter aplikace, ale vzhledem ke krokům Googlu a Applu je jasné, že zde není něco v pořádku.

Zdroj: engadget.com



Domů » Články » Komunikační aplikace ToTok je špionážní službou pro UAE

reklama reklama