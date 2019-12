To nej z uplynulého týdne #51 – iPhone SE2, Android 11, Facebook OS

Microsoft ukončí podporu Office aplikací pro Windows 10 Mobile

V lednu tohoto roku Microsoft oznámil konec podpory pro Windows 10 Mobile a přímo vybízel uživatele k přechodu na platformy Android nebo iOS. Samotný systém byl podporován do 10. prosince, ale to rovnou neznamená, že by již nebyl nadále použitelný. Jen se již o něj nebude společnost starat. Nyní jsme se ale dočkali dalšího oznámení. Office aplikace také nebudou podporovány. [pokračování článku]

T-Mobile spouští službu Internet v letadle

Pokud cestujete leteckou dopravou, tak zpravidla nemáte k dispozici internet. Za tuto službu si mnohé letecké společnosti účtují poměrně vysoké poplatky, byť se najdou výjimky, kdy je k dispozici základní připojení na palubě letadel. Nyní ale T-Mobile spouští službu Internet v letadle v rámci pilotního projektu. [pokračování článku]

Google zabrání instalaci APK balíčků u jednoho typu účtů

Obchod Play není dokonalým místem pro aplikace, ale zpravidla se Googlu daří zablokovat nebo znemožnit šíření škodlivých titulů. Větším problémem Androidu je možnost instalace APK balíčků z neznámých zdrojů. Ve své podstatě stačí aktivovat jednu funkci v rámci třeba správce souborů a je možné do mobilu nainstalovat neověřenou aplikaci. Zpravidla tento způsob se používá pro šíření škodlivých aplikací. Google nyní chystá jednu novinku, která zabrání této možnosti instalace. [pokračování článku]

Komerční banka vydává novou aplikaci pro iOS

V srpnu tohoto roku jsme se dočkali zcela nové aplikace Mobilní banka od Komerční banky pro Android. Po několika měsících jsme se dočkali i zcela nové iOS verze, která je již nyní dostupná v AppStore a je k dispozici ke stažení. [pokračování článku]

Android 10 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

V úterý Google vydal stabilní systém Android 10 po sérii beta verzí. Během nich jsme bedlivě sledovali všechny novinky, které jsou obsaženy. Vše je popsáno v naší mini sérii. Nyní ale započal pomyslný závod, který výrobce dostane do svých mobilů aktualizaci na Android 10 mezi prvními. Již nyní víme o plánech u mobilů Nokia a Huawei. [pokračování článku]

První dojmy ze Samsungu Galaxy Fold

Je to již nějaký ten pátek, co byl představen první ohebný telefon korejského výrobce Samsung s názvem Galaxy Fold. Zatímco v Korei, kde jsme měli možnost si jeho 5G verzi v rychlosti osahat, kde se prodává již delší dobu, nyní vstupuje na český trh. Dnes nám byl tento telefon podrobněji představen a tak vám přinášíme první dojmy včetně rozsáhlé galerie. [pokračování článku]

Galaxy A01 je novinka od Samsungu

Samsung nedávno představil novinky v Galaxy A71 a Galaxy A51. Mohli jsme si myslet, že další modely představí až v lednu příštího roku, ale nyní jsme se dočkali atypického modelu s označením Galaxy A01. O tomto smartphonu jsme zachytili nějaké informace, ale spíše to vypadalo jako kódové označení, ne jako oficiální název. [pokračování článku]

Skype přináší funkci, kterou ocení uživatelé bez účtu

Skype rozhodně nepatří mezi nejlepší komunikační nástroje na trh. To ale neznamená, že nemůžeme ocenit snahu Microsoftu dostat jeho aplikaci na vyšší level. Redmondská společnost totiž do své aplikace nyní přidala další funkce a vylepšení. Mobilní a desktopová verze obvykle dostávají různé aktualizace, ale mnohdy se dočkají stejných funkcí. [pokračování článku]

Android 11 může nabídnout plánování tmavého režimu

V operačním systému Android 10 společnost Google konečně představila jednu z nejžádanějších a nejpopulárnějších funkcí – dark mode (tmavý režim) v rámci celého systému. Tato funkce dokonce přiměla Google a další vývojáře, aby tmavý režim rozšířili do svých aplikací. [pokračování článku]

iPhone SE2 zřejmě prvně na videu

Nějakou dobu se spekuluje o příchodu druhé generace iPhonu SE. Ten původní byl uveden na trh v roce 2016 a po čtyřech letech bychom se měli dočkat druhé generace. Spekulace byly celkem divoké, ale zatím jsme netušili, jak bude vypadat. Nějaká představa zde byla, ale nyní se konečně dozvídáme, co vlastně čekat. [pokračování článku]

Facebook se chce zbavit Androidu, vytváří vlastní operační systém

Facebook již není jen označení pro sociální síť. Na svém kontě má zařízení Portal nebo brýle pro virtuální realitu. Jedná se o zařízení pro domácnost a pro hry. Sice se jedná o hardware od Facebooku, ale je potřeba mít nějaký operační systém, v kterém budou fungovat aplikaci. Facebook zde hlavně využívá Androidu, což přináší své úskalí. Hlavně z tohoto důvodu společnost začíná vytvářet vlastní operační systém. [pokračování článku]

Apple možná buduje vlastní satelity, nebo technologii na nich založenou

V minulosti se výrobci telefonů soustředili jen na produkování zařízení, ale dnes se snaží uživatele uzamknout do vlastního ekosystému, aby přechod k jiné značce byl komplikovanější. Uživatel si tak jednoduše navykne na určité a specifické služby, takže zůstává věrný. Lze to pozorovat u všech větších výrobců. Příkladem jsou nejrůznější předplacené služby a také například platební metody. Apple se soustřeďuje na nabídnutí co největšího množství služeb, které ovládá. Příkladem je Apple Pay a Apple Card. Nyní se ale možná buduje další důvod, proč uživatelé jen tak nepřejdou ke konkurenci. [pokračování článku]

Spotify zřejmě pracuje na nové sociální funkci

Největší hudební streamovací služba Spotify by údajně mohla pracovat na zbrusu nové funkci pod názvem Tastebuds, která by měla zlepšit sociální objev hudby, a to prostřednictvím přátel, jejichž vkusu uživatelé důvěřují. [pokračování článku]

Předchozí týden: To nej z uplynulého týdne #50 – HarmonyOS, Realme, Galaxy



Domů » Články » To nej z uplynulého týdne #51 – iPhone SE2, Android 11, Facebook OS

reklama reklama