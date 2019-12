Série Huawei Nova se možná osamostatní

Společnost Huawei si nezažívá zrovna nejlepší časy, byť například prodeje jsou stále nahoru. To se ale může v dohledné době změnit, jakmile dojdou mobily s certifikací od Googlu. Sice zde je řešení v podobě Huawei Mobile Services (HMS) a v alternativních službách, ale to se nemusí zamlouvat zákazníkům. V tomto týdnu se objevila informace, že by firma Honor spadající pod Huawei se mohla osamostatnit, aby se vyhnula sankcím. Nyní se začíná spekulovat, že bychom se mohli dočkat nové značky Nova, která by taky spadala pod Huawei.

Nova jako nová značka?

Společnosti již poměrně běžně vytvářejí subznačky. Z poslední doby můžeme zmínit například Realme od firmy Oppo, nebo absolutní nováček Redmi od Xiaomi. Možná se v dalším roce dočkáme značky Nova. Objevily se totiž spekulace, že by společnost Huwei mohla dát sérii mobilů Nova trochu více volnosti.

Již nyní si lze všimnout, že mobily mají své specifické logo a trochu odlišný marketing. Dokonce došlo na představení reproduktoru Nova Mini a dle některých náznaků se plánují pod označením Nova i sluchátka a dokonce hodinky.

Sice se zatím jedná o spekulace, ale je možné, že se jedná o součást většího plánu, případně strategie. Pokud Huawei nezíská GMS certifikaci pro Honor, bude potřeba vytvořit co nejvíce zařízení a obsáhnout co nejvíce zákazníků, kterým nabídne mobily s HMS místo GMS. V tomto ohledu by nová značka mohla tak trochu napomoci.

Případně mobily Nova se v budoucnu osamostatní od firmy Huawei. Díky tomu by mohly získat potřebné certifikace od Googlu. Budeme si muset počkat, jaké kroky učiní čínský gigant, zejména s ohledem na zákazy.

Zdroje: gizmochina.com, gizmochina.com, anandtech.com



