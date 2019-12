Galaxy S20 Plus nakonec nabídne symetričtější modul na focení [aktualizováno]

Aktualizováno 28. 12.

Nedávno jsme vás informovali, že novinky od Samsungu zřejmě ponesou označení Galaxy S20. Nyní se dozvídáme, že původní rendery nejvybavenějšího modelu Galaxy S20 Plus byly založeny na prototypu, který neměl ještě finální konfiguraci zadních foťáků. Původní zdroj @onleaks nyní zveřejňuje další render, který má být založen na nejnovějším schématu. Jak je vidět, zadní strana s foťáky bude více symetrická.

Sice se jedná o neoficiální informace, ale vzhledem k úspěšnosti @onleaks se dá odhadovat, že se díváme na finální podobu.

Aktualizováno 6. 12.

Minulý měsíc se objevily první neoficiální rendery nadcházející novinky Galaxy S11+. Nejvíce zaujala zadní sestava kamer, která je značně atypická. Nyní se dozvídáme, čím by měl mobil zaujmout. Kromě toho, že na zadní straně bude druhá generace 108MPx senzoru můžeme očekávat například baterii o kapacitě 5000 mAh. Takovou hodnotu ocení nejeden budoucí majitel, ale taková velikost má své opodstatnění.

S11+ bude i ve verzi s 5G, kde se hodí více energie, ale největším žroutem bude rozhodně 120Hz displej. Díky takové baterií by neměla utrpět výdrž na jedno nabití. Pokud se ale spokojíte se 60Hz, může Galaxy S11+ nabídnout vskutku dlouhou výdrž.

Původní článek 26. 11.

Za poslední měsíc Samsung neuhlídal informace kolem nadcházejících novinek. Už víme, jak budou vypadat mobily Galaxy A51, Galaxy A71, Galaxy S11 a Galaxy S11e. Mohli jsme si myslet, že Galaxy S11 Plus bude jen větší variantou základního modelu, což do jisté míry je pravda, jen v jedné části je dosti znatelný rozdíl, který zrovna nelahodí oku.

Galaxy S11 Plus

Přední strana novinky bude disponovat jednou dírou pro foťák v samotném displeji v horní části uprostřed. Panel jako takový bude zaoblen do stran, přičemž i zde je cílem minimalizace rámečků. Úhlopříčka by měla být 6,9 palců a i zde asi bude použit 120Hz displej.

Na zadní straně se bude nacházet ostrůvek s foťáky, jako u modelů zmíněných výše. Zatímco modely S11 a S11e si drží určitou symetrii v rozložení foťáků, tak Galaxy S11 Plus nikoliv. V levé části jsou umístěny do rohů, mírně od středu je další foťák a pak je zde mírně posunutá série foťáků vpravo. Mezi nimi je navíc série senzorů, zřejmě laserové ostření a další technologie. Samotné přisvětlení je v dolní části, tentokrát nalevo od středu.

Při pohledu na takto sestavené foťáky vám jdou možná oči kolem, ale Samsung má zřejmě důvody k tomuto rozložení. Vzhledem k velikostem senzorů, zejména částí, které nejdou vidět, se asi nepodařilo je umístit lépe. Je to ostatně důsledek designové linie. Samsung mohl vytvořit úplně jiné rozložení, třeba do kruhového ostrůvku, ale tím by se mobil lišil až moc výrazně.

Co se týče senzorů, i zde bude 108Mpx foťák, dále můžeme počítat se zoomem, širokoúhlým snímačem a možná i makro foťákem, ale to jen hádáme. Budeme si muset počkat na přesnější informace. Vzhledem k tomu, že zdroj těchto neoficiálních renderů bývá velmi přesný, tak se asi díváme na konečnou podobu.

