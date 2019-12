Nejprodávanější mobily za třetí čtvrtletí roku 2019

Sledovat aktuální prodejní čísla smartphonů je dosti komplikované. Ostatně společnosti sice uvádí, jaká čísla byla dosažena, ale v tomto ohledu chybí přesná statistika rozebírající každý vydaný model. Apple například již nezveřejňuje, kolik se mu podařilo prodat iPhonů. Není se čemu divit, když čísla mírně klesají, Naštěstí jsou zde analýzy, které nám mírně přibližují aktuální stav na trhu.

Analytická společnost Counterpoint vydala zprávu týkající se prodejnosti smartphonů za třetí čtvrtletí tohoto roku. V tomto ohledu jde o čísla spojená s globálním trhem. V jednotlivých zemích se tedy výsledky mohou lišit.

Nejprodávanějším mobilem třetího čtvrtletí je opět iPhone XR (recenze) z minulého roku. Konkrétně se podařilo dosáhnout na 3 %. Zajímavostí je, že aktuální model iPhone 11 (recenze) se dostal na páté místo s 1,6 %. V podstatě ale jedná dva ze tří top modelů, které se dostaly do deseti nejprodávanějších mobilů na globálním trhu. Třetím top modelem je Huawei P30, ale ten je až na desáté pozici s 1,1 %. I tak se jedná o poměrně zajímavý úspěch, když například Samsung nemá v této desítce ani jeden top model.

Samsung má v tomto žebříčku jen zástupce řady Galaxy A. Xiaomi se dostalo do seznamu jen díky levnějšímu modelu Redmi 7A, ale z dnešního pohledu to vlastnění ani tak úspěch Xiaomi, jako spíše dceřiné značky Redmi.

Také si lze všimnout, že posledním výrobcem, který se dostal do výsledků této analýzy, je společnost Oppo. Ta působí zejména na asijských trzích, ale kupříkladu dceřiná značka Realme rozšířila působení do nových krajin, konkrétně i do Evropy. Je nutné brát ale v potaz, že se jedná o analýzu trhu, takže výsledky nemusí být přesné. Na druhou stranu mírně nastiňují aktuální stav na trhu.

