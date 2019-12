Facebook omezuje přihlášení do Messengeru přes telefonní číslo

Už je to nějakou dobu, co Facebook ohlásil, že sjednotí komunikační platformy Instagram, WhatsApp a Messenger. Netřeba se bát, že by zde byla jen jedna komunikační služba. V podstatě půjde o propojení, kdy uživatelé budou moci spolu komunikovat skrze tyto služby. V rámci změn jsme se nyní dočkali další změny, která postihne nové uživatele.

Messenger a přihlášení

Do této chvíle se šlo jednoduše zaregistrovat a přihlásit do komunikační služby Messenger i prostřednictvím telefonního čísla bez nutnosti si zakládat účet na Facebooku. To nově již nebude možné a každý nový uživatel si bude muset zřídit účet na sociální síti.

Facebook vysvětluje odebrání přihlášení telefonního čísla tak, že chce sjednotit přihlášení na platformách, respektive v Messengeru. Dle statistiky údajně stejně většina uživatelů používá pro přihlášení Facebook účet. Jen malé procento uživatelů používá jen telefonní číslo.

Novinky se mají týkat jen nových uživatelů a stávajících se nemají změny jakkoliv dotknout, ale někteří hlásí problémy s přihlášením. Jde o uživatele, kteří nemají účet na sociální síti, ale přesto používají Messenger. Pravděpodobně jde jen o chybu, která bude vyřešena.

Facebook v podstatě chce nové generaci uživatelů nabídnout jen jeden typ přihlášení. Vzhledem k tomu, že zde není jakákoliv alternativa, nelze proti této změně možné cokoliv udělat.

