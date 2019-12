Huawei údajně od Číny obdržel výhody za 75 miliard dolarů, společnost konkurenční zvýhodnění odmítá

Poměrně klidné vody na konci letošního roku rozbouřila zpráva amerického The Wall Street Journal (WSJ). Ten přišel s analýzou, ze které vyplývá, že čínská technologická společnost Huawei získala od státu výhody v celkové výši necelých 75 miliard dolarů. Tato pomoc měla společnosti pomoci při expanzi do všech koutů světa. Huawei odmítá, že by pomoc Číny pro společnost znamenala konkurenční výhody a článek považuje za lživý.

Vzhledem k tomu, že Huawei je stále jednou z klíčových společností, která se zasazuje a spolupracuje na vybudování 5G sítí, podobné články opět vyvolávají více otázek. Spojení Huawei s čínskými úřady je dlouhodobě kritizováno. Je to rovněž například jeden z důvodů, proč je společnost důrazně kontrolována.

WSJ uvádí, že Huawei obdržel od čínských úřadů 46 miliard dolarů z půjček a úvěrů. Dalších 25 miliard dolarů společnost ušetřila na daňových úlevách. Společnost dále měla obdržet slevy ve výši 2 miliard dolarů na nákupy pozemků a 1,6 miliardy dolarů obdržel Huawei z grantů. Suma sumárum si společnost měla přijít na výhody v celkové výši 74,6 miliard dolarů.

Čína zájem na rozvoji Huawei měla. Huawei se tak i díky této podpoře měl stát jednou z klíčových technologických společnost dneška. Společnost nyní zdárně dokáže v prodejích konkurovat i takovým společnostem jako je Samsung nebo Apple.

Huawei: Článek se zakládá na špatných informacích a obsahuje řadu lží

Vzhledem k napjatým vztahům mezi čínskou společností a západními státy není divu, že článek nenechal zástupce společnosti chladnými. Společnost se prostřednictvím svých sociálních sítí k článku vyjádřila.

Huawei odmítá spekulace, podle kterých se stal celosvětovým technologickým gigantem. Společnost odkazuje na 30 letou historii, ve které ohromně investovala do rozvoje technologií. V minulém roce jen do výzkumu a vývoje investoval 15 miliard dolarů, čímž se stal 5. největší organizací v této oblasti. Za posledních 10 let Huawei investoval 4 miliardy dolarů pouze do vývoje 5G sítí.

Společnost se ohrazuje proti spojitosti s čínskou vládou. Vztah společnosti není, dle jejích slov, jiný než který mají ostatní společnosti, které v Číně podnikají. Společnost nezastírá, že vláda společnost podporuje, nicméně odmítá, že by podpora byla jakkoliv odlišná od ostatních čínských společností.

Většina kapitálu společnosti pochází z obchodních aktivit a externího financování. Za posledních 10 let je 90% pracovního kapitálu společnosti produkováno čistě jejími obchodními aktivitami. Dle společnosti se veškeré státní příspěvky (tj. i ty ze zahraničí) podílejí na výdajích do rozvoje a výzkumu ve výši 0,3% celkových příjmů společnosti. V roce 2018 pak pouze 0,2% ročních příjmů.

Huawei dále obvinil WSJ z toho, že deník publikoval již několik článků, které pošpiňují dobré jméno společnosti. Není proto vyloučeno, že společnost proti článkům podnikne patřičné právní kroky.

Vztahy mezi Huawei a USA stále na bodu mrazu

Článek rozhodně nenapomáhá k urovnání vztahů mezi společností a americkými úřady. V květnu byla čínská společnost zařazena na černou listinu u amerických úřadů z důvodu bezpečnostních obav. Americké úřady se snaží rovněž přesvědčit vlády ostatních spojeneckých zemí, aby omezili role Huawei při budování 5G sítí.

Před rokem byla navíc zadržena finanční ředitelka společnosti v Kanadě rovněž na žádost amerických orgánů. I přes tyto poměrně radikální problémy si společnost udržuje své dominantní postavení na trhu.

Meng Wanzhou

Společnost svůj vztah k čínským úřadům nepopírá, ale zároveň jej nezveličuje. Zástupci WSJ nicméně v prohlášení pro server Business Insider uvedli, že si za svými články plně stojí. O dalším vývoji v této kauze vás budeme i nadále informovat.

