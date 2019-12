Ve světě IoT přibyla chytrá schránka nebo inteligentní monitorovací sytém

Slovenští hardwaroví vývojáři přišli s novinkou ve světe IoT, která zajistí, aby vaše poštovní schránka byla chytrá a upozornila na doručený dopis a k tomu čeští vývojáři přišli s hlídačem zdravotního stavu osob, který v případě vychýlení od běžného stavu upozorní na tento stav blízké osoby. Obě novinky fungují díky síti Sigfox.

Chytrá schránka co rozpozná dopisy

Malé zařízení, které se vloží do schránky, dokáže rozpoznávat, zda se ve schránce něco nachází, pokud do ní přibude dopis či leták, pošle čidlo uživateli oznámení přes aplikaci. Baterie má mít výdrž několik let a měla by být tak málo náročná na údržbu. Slovenští vývojáři kromě běžného čidla, které rozpozná přítomnost něčeho ve vymezeném prostoru se snaží vývojáři vylepšit tak, že čidlo bude schopné rozpoznat, zda se ve schránce nachází obyčejný reklamní leták nebo zda jde o dopis s pruhem, který by nebylo radno zameškat.

Aplikace nabývá na užitečnosti obzvláště v době, kdy pošty chodí stále méně, a především pro mladší generaci není každodenní vybírání schránky zažitou rutinou. Snadno se pak může stát, že se nestihne včas převzít složenka či úřední psaní. Technologii ocení také ti, kteří mají schránky na odlehlých místech, kde se běžně nevyskytují.“

Sledování zdravotního stavu osoby blízké

Vývojáři z Česka se zaměřili na vývoj chytrého zařízení, které sleduje zdravotní stav pacienta a upozorní na výkyvy z běžného stavu sledované osoby. Hardwarový monitorovací systém se jmenuje RITA a sleduje danou osobu, v případě ohrožení jejího ohrožení pošle zprávu vybraným kontaktům, což může sledované osobě zachránit v případě nouze život. Aplikace se v průběhu prvních týdnů u sledovaného učí jeho denní návyky, kdy vstává a kdy chodí spát, kdy chodí ven a kde se v domácnosti pohybuje. Čidlo se tak učí každodenní návyky člověka.

Ve chvíli, kdy dojde k jakékoliv odchylce oproti naučenému standardu, dá systém prostřednictvím aplikace zprávu přímo do telefonu blízké osoby. Ta může okamžitě reagovat a ověřit, zda je senior v pořádku. V případě kritických životních situací, jako jsou například mozkové příhody, může tato funkcionalita doslova zachránit život člověka.

