Opravený Chrome 79 k dispozici ke stažení [aktualizováno]

Aktualizováno 18. 12.

Když Google vydal Chrome 79 pro Android, náhle se objevily problémy s migrací dat některých aplikací, které využívají jeho součást WebView. Google dnes informoval, že problém byl vyřešen a aktualizace byla opět spuštěna. Nyní je tedy bezpečné aktualizovat webový prohlížeč, přičemž nehrozí ztráta dat v aplikacích.

Původně se uvádělo, že Chrome 79 byl dostupný pro 50 % uživatelů, ale to nebyla pravda. K šíření došlo jen pro 15 %, přičemž se problém vyskytl u menšího počtu uživatelů.

Aktualizováno 16. 12.

Minulý týden Google vydal Chrome 79 pro všechny platformy, ale nyní došlo k pozastavení šíření na Androidu kvůli chybám. Chrome 79 totiž obsahuje změnu, která souvisí s tím, kam se ukládají data. Bohužel nedošlo ke správné migraci a došlo se na to, že Chrome 79 spíše vymaže data.

V tomto případě nejde jen o smazání dat samotného prohlížeče, dotýká se to i jiných aplikací, které používají WebView (součást Chromu) pro renderování webového obsahu přímo v aplikacích. Kvůli této chybě dochází tedy ke ztrátě dat u některých aplikací. Google pozastavil šíření na 50 %. V tuto chvíli se řeší celá komplikace.

Původní článek 10. 12.

Google představil novou verzi webového prohlížeče Chrome, který vychází ve verzi 79. Zpravidla jsme se v poslední době dočkali funkcí zlepšující procházení internetového obsahu, ale tentokrát se vývojáři soustředili na bezpečnostní prvky, kam spadá i ochrana uživatelských dat.

Chrome 79

Na začátku tohoto roku Google představil doplněk Password Checkup, ale ten si nakonec našel cestu přímo do Chrome a stal se součástí. Před dvěma měsíci se dokonce dostal do verze pro Android. Ve své podstatě vás webový prohlížeč upozorní, pokud dojde k situaci, že vaše data včetně hesla budou součástí nějakého úniku. Prohlížeč vás ihned upozorní, že byste si měli změnit heslo. Vzhledem k tomu, že i Chrome pro Android disponuje generátorem bezpečných hesel, tak se nabízí poměrně robustní nástroj, který by měl zvýšit bezpečnost uživatelských dat.

Nyní jsme se dočkali oznámení, že funkce Password Checkup je hluboce integrována do Chromu pro všechny platformy. Díky tomu už jen při běžném procházení stránek vás prohlížeč informuje, pokud uživatelské jméno a heslo nejsou bezpečné.

Google zapracoval na phishingové ochraně. Původně docházelo k aktualizaci dat každý 30 minut, ale nově je celý proces v reálném čase, což podle Googlu zvyšuje zabezpečení o 30 %. V této oblasti jsme se dočkali také rozšíření, kdy není zapotřebí, abyste byli přihlášeni v Chromu, případně měli zapnutou synchronizaci. I tak prohlížeč upozorní na nebezpečnou stránku, případně aspoň varuje.

Google uvádí, že v rámci ochrany dat došlo na vylepšení dalších možností a funkcí. Kromě toho jsme se dočkali i grafické úpravy v rámci profilové ikony. Zde bude stačit na počítači najet myší na ikonu a ihned se na malou chvíli ukáže jméno účtu.

Zdroje: 9to5google.com, androidpolice.com, androidpolice.com



Domů » Články » Opravený Chrome 79 k dispozici ke stažení [aktualizováno]

reklama reklama