Nové Honor mobily mají přijít s Google službami

Huawei stále čelí zákazu ze strany USA, v rámci kterého nemohou některé společnosti obchodovat s čínským výrobcem. Bohužel se to dotýká i samotného Googlu, takže nové smartphony od Huawei nemohou mít oficiální certifikaci a nemohou získat Google Mobile Services (GMS). Z tohoto důvodu Huawei musí budovat vlastní Huawei Mobile Services (HMS), aby nahradil všechny služby a aplikace od Googlu. Celá situace se dotýká i značky Honor, která spadá pod Huawei.

Honor a GMS (Google Mobile Services)

Zástupci společnosti Huawei se vyjádřili, že chtějí vybudovat co nejvíce alternativ ke Google aplikacím, aby zákazníci měli plný komfort. Vytvoření nové alternativní aplikace není jednoduché. Uživatelé jsou případně zvyklí na služby od Googlu a přesvědčit je k používání k alternativy není jednoduché. Huawei do vývoje HMS investuje nemalé finance a láká vývojáře, aby své aplikace vložili do AppGallery, alternativa k Obchodu Play.

Do konce roku chce mít Huawei připraveny alternativní aplikace například na indickém trhu, ale nejen tam. Taktéž se dočkají podpory populární aplikace v konkrétních krajinách, nebo spíše jim bude nabídnuta podpora.

Economic Times dokonce uvádí, že jeden ze zástupců společnosti Honor se vyjádřil o budoucích smartphonech této značky. Prý mají obsahovat Google Mobile Services. Jedná se o celkem zajímavou informaci, jelikož současný zákaz pro Huawei se dotýká i dceřiné společnosti Honor.

Honor jako samostatná společnost?

Pokud se jedná o pravdivé tvrzení, možná se dočkáme restrukturalizace, kdy by mohlo dojít k oddělení firmy Honor od Huawei. Pakliže by se tak stalo, Honor by musel začít řešit více věcí kolem mobilních telefonů sám bez angažmá Huawei. To by se například mohlo dotknout operačního systému a nadstavby EMUI, která je společná pro obě značky.

Může se jednat o logický krok, který by mohl napomoci Honoru, aspoň do doby, než pomine aktuální stav mezi USA a Huawei. Je zde ale možnost, že dojde k jiným krokům, případně na Honor stále bude platit zákaz. Budeme si muset počkat, co se vlastně stane v roce 2020, ale současná situace není uspokojivá. Sice Huawei roste v rámci prodejů mobilů, ale vše by se mohlo přisoudit setrvačnosti. Ostatně Huawei přistoupil k prodeji určitých modelů na trzích, kde se neměly původně prodávat.

Stačí například zmínit, že se na českém trhu začal v polovině roku prodávat model Honor 20, ale nyní je na našem trhu k dispozici i model Huawei Nova 5T. Ten byl původně určen pro jiné trhy. Jinak se jedná v podstatě o identická zařízení, jen s jinými jmény.

