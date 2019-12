realme X2 Pro – král je mrtev, ať žije král [recenze]

V květnu minulého roku jsme se dočkali nové značky mobilů realme, za kterou stojí společnost Oppo. Zprvu to vypadalo, že se bude jednat o dalšího výrobce pro asijské trhy, ale ne dlouho na to se začalo spekulovat, že realme zamíří na globální trh. V prosinci jsme došlo na oznámení vstupu na evropský trh včetně toho českého. Do naší země zamířil rovnou nejvybavenější model realme X2 Pro. Svou cenou míří do vyšší střední třídy, ale specifikacemi útočí na top modely.

Samotný poměr ceny a výkonu je skutečně zajímavý a v některých oblastech překonává ty nejdražší mobily na trhu. Realme v podstatě začíná na podobné úrovni jako kdysi značka OnePlus. Pokud si budete vybírat mobil s dobrou cenou a nejlepšími specifikacemi, rozhodně by neměla novinka realme X2 Pro chybět při srovnávání.

Těžší a dobře stavěný

Při prvním uchopení realme X2 Pro si hned všimnete větší hmotnosti, 199 gramů je prostě znát. Ani po delší době nošení jsem si moc nezvykl na takovou tíhu, o mobilu budete prostě vědět, že ho máte v kapse. V dnešní době nelze moc vymýšlet v oblasti designu, ale realme se snažilo. Kupříkladu kovový rámeček obsahuje na horní a spodní straně mírnou prohlubeň, která nemá moc smysl, ale snaha se cení.

Zadní sklo nabízí duhový efekt, mění barvy při různém naklonění. Je zakřiveno do stran, což je velmi příjemné při uchopení. Vadou na kráse je vystouplý ostrůvek se čtyřmi foťáky, vedle kterého se nachází LED pro přisvětlení. Na horní straně mobilu je jen mikrofon, přičemž na spodní je 3.5mm jack, USB C a reproduktor.

Pravá strana obsahuje hlavní vypínací tlačítko, které je umístěno přesně na dosažení palce. Je mírně designově odlišeno menší oranžovou čárkou a je dobře nehmatatelné. Stisk je jistý a odezva je patřičně znát. Nad ním se nachází šuplíček pro dvě nanoSIM karty.

Levá strana disponuje kolébkou hlasitosti, což není moc obvyklé u dnešních mobilů. Chce to chvíli zvyku, ale například se pohodlně dělají snímky obrazovky s využitím dolní části kolébky a vypínacího tlačítka, případně kombinace s horním tlačítkem přepnete mobil do tichého režimu. Bohužel toto uspořádání občas zapříčinilo náhodné pořízení snímku obrazovky, nebo zapnutí tichého režimu.

Přední panel je již z výroby obohacen o fólii proti poškrábání. Panel jako takový je zapuštěn do rámečku, což lze nahmatat. Hrana je výraznější, ale není nijak obtěžující. Nad displejem se ještě nachází druhý reproduktor pro volání a také slouží pro stereo při sledování obsahu.

V balení jako takovém je k dispozici ještě silikonový obal, který je celkem mohutný a hůře se sundává z mobilu. Rozhodně je potřebný, jelikož skleněná záda mohou být náchylná na poškození.

Stereo potěší

Pokud jde o multimediální zážitek, preferuji stereo reproduktory, zejména při sledování videí. Nepotřebuji mít neustále něco na uších nebo v nich, proto je stereo jednou z klíčových vlastností při výběru mobilu. Realme si s tímto poradilo poměrně dobře. Využívá se reproduktoru nad displejem, přičemž druhý je na dolní straně vedle USB C. Ano, zakryjete jej rukou při držení, ale stačí uchopit mobil trochu jinak a není zde jakýkoliv problém.

Stereo je dostatečně kvalitní, byť bych uvítal výraznější basy, ale dá se na to zvyknout. Celkově je mobil vybaven po stránce zvuku velmi dobře. Nabízí se dokonce Dolby Atmos. Realme X2 Pro využívá oba reproduktory pro notifikace, takže se občas ozve notifikace v tak trochu v prostorovém zvuku a vše je dostatečně slyšet a velmi kvalitně. Sem tam se dokonce lidi dívali, kde je nějaký reproduktor, když mi došla zpráva. V případě hlasitosti si nemám na co stěžovat, zde bude spokojen asi každý.

Pokud nejste zastánci sterea, USB C sluchátek nebo bezdrátové technologie, tak vás potěší přítomnost 3.5mm konektoru na sluchátka. Osobně ale využívám bezdrátovou technologii, kde jsem nezaznamenal problémy ani při spárování s hodinkami.

Čtečka v displeji zaujme

Již jsem vyzkoušel mnoho mobilů s integrovanou čtečkou otisků prstů v displeji a zatím jsem mohl konstatovat, že jen dražší modely mají dostatečně rychlou technologii. U realme X2 Pro je k dispozici optická technologie a ačkoliv jsem očekával spíše pomalejší reakce, tak rychlost jako taková mě celkem mile překvapila.

Čtečka mě ani jednou nezklamala a její umístění jsem se naučil velmi rychle. Neměl jsem problémy s rozpoznáním palce za jakýchkoliv okolností, ani při větší vlhkosti. Sice jsem zastánce umístění na zádech, ale v tomto případě se jedná o dobrý uživatelský zážitek.

Vyzkoušel jsem i rozpoznávání obličeje, které je velmi rychlé a doslova nebudete potřebovat čtečku v displeji, ale došel jsem na jeden nemilý faktor. Mobil se odemkne aj když má uživatel zavřené oči. Sice pro rozpoznání tváře se používá jen jeden senzor, ale i tak by mohl výrobce vylepšit tento způsob odemykání. Nakonec jsem tuto funkci vypnul a používal jsem jen čtečku v displeji.

Na výkon si stěžovat nebudete

Společnost realme chtěla jednoduše zaujmout, takže se není čemu divit, že realme X2 Pro má ve výbavě Snapdragon 855 Plus, který byl uveden na trh v červenci tohoto roku. Sice Qualcomm již představil model Snapdragon 865, ale ten se objeví prvně v mobilech až začátkem příštího roku. Dá se tedy říci, že se nabízí nejnovější, dostupný a nejrychlejší procesor na trhu, aspoň po nějaký čas.

Realme X2 Pro je k dispozici ve třech konfiguracích, přičemž testovaná verze má ve výbavě 8 GB operační paměti, což bohatě dostačuje i na náročné aplikace a práci. Úložiště poskytuje 128 GB prostoru. Ve spojení s cloudovými službami si nebudete stěžovat na nedostatek prostoru, ale pokud toužíte po microSD kartě, mobil vás zklame, není zde slot. Na druhou stranu se nabízí podpora dvou nanoSIM karet.

V případě konektivity je zde k dispozici WiFi 5, Bluetooth 5 a základní poziční služby GPS, Beidou a Galileo. Určení polohy je velmi rychlé, byť v jednom případě trvalo delší dobu zaměření, ale situace se neopakovala, takže to byla zřejmě výjimka. Nechybí ani NFC, s kterým jsem byl velmi spokojen. Při placení jsem nezaznamenal sebemenší zaváhání. Všude jsem zaplatil, a to i v automatech, dokonce na WC. Není potřeba cokoliv přenastavovat, jako například u Xiaomi.

Samozřejmě jsem mobil prověřil i v testech výkonu, ale žádné překvapení se nekonalo, případně zklamání. Výsledky odpovídají vynikající výbavě. Sice se jedná jen o čísla, ale samotná zkušenost s mobilem vám ukáže, že zde nebude ani jeden problém s výkonem. Rozhodně se budete moci pustit do nejnáročnějších aplikací a her.

Specifikace realme X2 Pro

displej: 6,5 palců, 2400 x 1080 pixelů (Full HD+), 20:9, Fluid AMOLED, 2.5D, 90 Hz, HDR10+, Corning Gorilla Glass 5

procesor: Snapdragon 855 Plus

verze: 6GB LPDDR4X RAM + 64GB (UFS 3.0) úložiště 8GB LPDDR4X RAM + 128GB (UFS 3.0) úložiště 12GB LPDDR4X RAM + 256GB (UFS 3.0) úložiště

Android 9.0 (Pie) + ColorOS

Dual SIM

Foťáky: zadní – 64 MPx, f/1.8, EIS, 720@960, 4K (s EIS) 13 MPx, f/2.5, 20x hybridní zoom + 2,5cm makro 8 MPx ,115°, f/2.2 2 MPx, f/2.4, hloubka ostrosti přední – 16 MPx, f/2.0

čtečka otisků prstů v displeji

3.5mm audio jack, stereo reproduktory, Dolby Atmos

4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz) 2×2 MIMO, Bluetooth 5, GPS, Beidou, Galileo, USB Type-C

rozměry: 161 × 75,7 × 8,7 mm, 199 gramů

baterie: 4000 mAh + 50W (10V/5A) nabíjení

Displej s 90 Hz

Výrobce u realme X2 Pro hlavně láká na 90Hz displej, ale než se k této vlastnosti dostanu, tak jej zhodnotím po běžných vlastnostech. Zobrazovací panel má 6,5 palců s poměrem stran 20:9, tedy s rozlišením 2400 x 1080 pixelů. Jedná se o Fluid AMOLED panel, takže barvy jsou živější, ale potenciál displeje nejvíc oceníte u HDR videí na Youtube, jelikož mobil disponuje HDR10+ certifikací. Právě u takového obsahu to umí pořádně rozpálit.

Na přímém světle je vše krásně čitelné, jas je dostatečný a i jeho řízení. Sice v noci musím trochu více zvýšit jas při sledování videí, ale to je jen drobnost. Menším kazem na displeji může být malý výřez v horní části, kde je umístěna přední 16MPx kamerka.

No a nyní k oněm 90 Hz. V podstatě je to můj první mobil s takovou obnovovací frekvencí, který jsem měl možnost testovat delší dobu. Jestli čekáte pořádný zážitek nebo výraznou změnu oproti jiným standardním displejům, asi budete zklamáni. Údiv se nedostavil, ale po nějaké době jsem si skutečně všiml, že se obsah plynuleji mění a vše je ostřejší, ale není to nic markantního. Zřejmě 90Hz frekvence napomáhá omezovat některé negativní vlastni AMOLED panelů. Například práce s černou barvou je o něco příjemnější. Efekt „black crush“ není tak výrazný, ale stále se zde nachází, pokud se na to zaměříte.

Mohu tedy konstatovat, že 90Hz displej je příjemnější na procházení obsahu, ale nekoná se zde nějaké překvapení, případně znatelná změna. Rozhodně ne při běžném používání. Ostatně není ani mnoho obsahu, pokud nepočítáte některé hry a aplikace, kde byste využili 90 Hz. Možná se dá počítat procházení aplikací, ale jestli si toho všimnete na první pohled, netuším.

Android s ColorOS

Menším mínusem celého mobilu je samotný systém Android, který disponuje nadstavbou ColorOS od společnosti Oppo. Jsem totiž zastánce čistého systému a jakékoliv změny jsou pro mě spíše mínusem, ale je mi jasné, že se právě ColorOS může zalíbit nejednomu uživateli.

Nadstavba je věrná svému pojmenování. Lišta i nastavení jsou barevnější, přičemž došlo na přeuspořádání několika položek. Samotný launcher jsem okamžitě vyměnil za takový, která aspoň podporuje Google Feed na boku. Na druhou stranu ColorOS disponuje mnoha funkcemi, mezi kterými nechybí nastavení probuzení displeje po poklepání, úprava ovládání, změna frekvence displeje a také menší laboratoř s experimentální funkcí.

K dispozici je zatím ColorOS ve verzi 6, tedy Android 9. Již se připravuje ColorOS s Androidem 10, ale kdy bude k dispozici aktualizace, zatím není jasné. Pravděpodobně začátkem roku 2020. I proto se společnost rozhodla zakomponovat tmavý režim, který sice změní motiv mobilu, ale zároveň natvrdo přepisuje a vynucuje tmavý vzhled u většiny aplikací s dominantní bílou barvou. Například tak budete mít k dispozici aplikaci Facebook v černém provedení, ale je nutné pamatovat, že se jedná o experimentální funkci, takže ne vždy je výsledek nejlepší. Naštěstí v nastavení lze zvolit, u kterých aplikací má dojít k přepnutí vzhledu.

Od zapnutí mobilu jsme měl bezpečnostní aktualizaci z listopadu, ale nedorazila prosincová záplata. Zřejmě dochází k menšímu zpoždění a nejsem si jist, jak moc se bude výrobce starat o své mobily. Tato otázka bude zodpovězena asi až při vydání Androidu 11, jak rychlá bude společnost realme, případně jak se bude starat.

ColorOS patří mezi trochu těžší nadstavby, ale nijak nevybočuje z řady. Přirovnal bych ji k MIUI. Co se týče optimalizace, nemám si na co ztěžovat. Vše běží plynule a stabilně. Nesetkal jsem se se zasekáváním nebo pády aplikací.

realme X2 Pro je na focení dobrý

U mobilů dnes hodně rozhodují fotografické schopnosti. Sice mohou být k dispozici celé série foťáků, nejrůznějších režimů a vychytávek, ale to nemusí stačit. Google například ukázal, co se dá udělat s jedním senzorem. Sice realme X2 Pro nebude stačit na špičku, ale rozhodně nebudete zklamáni. Hlavní 64MPx senzor umí vyprodukovat velmi kvalitní snímky, přičemž v základním nastavení produkuje 16MPx fotografie, ale je zde nastavení i pro focení snímků v plném rozlišení 64 MPx.

K dispozici je také 13MPx foťák s 2,5násobným optickým zoomem, který dokáže nabídnout 5násobné hybridní přiblížení a 20násobné digitální. Na nejvyšší hodnotu je výsledek sice špatný, ale při 5násobném zoomu se naskýtají relativně dobré snímky.

Kromě přiblížení se také nabízí makro režim, pro který je v aplikaci k dispozici také speciální režim. Je to pěkná vychytávka, ale že bych ji nějak moc často používal nebo potřeboval, to nemohu říci.

Mobily se dnes ale chlubí také možnosti pořizování extra širokoúhlých fotografií. Sice realme uvádí, že na fotografie jsou aplikovány speciální funkce, aby došlo k co nejmenšímu zkreslení, stále je ale viditelné.

Nesmím zapomenout na noční focení se speciálním režimem. Sice jsou vidět snahy, ale zde jednoduše doporučuji použít profesionální režim foťáku, nastavit závěrku na 16 sekund a stisknout spoušť. Speciální noční režim se snaží až moc vylepšovat snímky, barvy jsou nepřirozené a detaily skoro neexistují.

Delší závěrka vs. noční režim

U natáčení videí se nabízí jen elektronická stabilizace, ale pro základní použití dostačuje poměrně dobře. U chůze jsou znatelné nárazy a menší roztřesení obrazu, ale není to tak markantní. Rozhodně EIS pracuje velmi dobře. Co se týče dalších vlastností, tak se u realme X2 Pro nabízí rovnou natáčení videa ve 4K s 60 snímky za sekundu, což je specifikace, kterou do dnes nenajdeme u všech top modelů. Samotný výsledek je uspokojivý.

Další ukázky fotografií

Baterie a nabíjení

Specifikace, focení, stero, displej, to vše se dá vyzdvihnout u realme X2 Pro, ale baterie a zejména nabíjení doslova šokuje. K dispozici je 4000 mAh, ale ve skutečnosti je mobil vybaven dvěma bateriemi o kapacitách 2000 mAh. Díky tomuto uspořádání a technologii rychlého nabíjení Super VOOC se nabízí něco zcela výjimečného.

Mobil totiž disponuje 50W technologií nabíjení. Obě baterie se nabíjejí paralelně, takže lze doplnit plnou kapacitu za přibližně půlhodinu. Udělal jsem tedy test v reálném použití. Nabíjet jsem začal na 24 % kapacity. Na 50 % jsem se dostal za pouhých 7 minut, za dalších 7 minut baterie hlásila 80 %. Na 100 % z 24 % jsem se ve výsledku dostal za neuvěřitelných 23 minut. Následně jsem začal nabíjet na nižší počáteční hodnotě, ale vždy byl čas kratší než 30 minut. Během samotného nabíjení se mobil mírně zahřeje stejně jako nabíječka, ale není to nic hrozného.

Co se týče výdrže na jedno nabití, pohodlně se dostanete na dva pracovní dny používání. Níže můžete vidět, že po 36 hodinách používání zbývalo 11 % kapacity baterie, přičemž displej byl aktivní 5 hodin.

realme X2 Pro doslova hypnotizuje nabíjením a výdrž na jedno nabití je velmi uspokojivá. V této oblasti může novinka konkurovat těm nejlepším a nejdražším top modelům. Některé i převálcuje na plné čáře.

Zhodnocení realme X2 Pro

Společnost realme je sice nováčkem na trhu se smartphony, ale na druhou stranu má k dispozici silnou mateřskou společnost Oppo. Smartphone realme X2 Pro je prvním pokusem o nabídnutí skutečného top modelu za zajímavou cenu a mohu konstatovat, že se skutečně podařil. Nejenže nabízí specifikace top modelů jiných, silnějších značek, ale dokonce je převyšuje. Samozřejmě tím myslím samotné nabíjení 50W technologií.

U realme X2 Pro nedochází k nabíjení energie, ale rovnou ke ždímání zásuvky, pokud mi dovolíte tuto nadsázku. Samotný proces doplňování energie je hypnotizující. Vzhledem k tomu, že se využívají dvě baterie, opotřebení nebude tak velké, jak by se dalo čekat.

Po stránce fotografických schopností se nabízí zajímavá sestava, s kterou je radost fotit. Sice výsledky nemusí dosahovat na ty nejlepší kousky na trhu, ale rozhodně nebudete zklamáni. Stereo zvuk potěší, výkon nadchne a displej umí uchvátit.

Mohl bych vytknout absenci odolnosti vůči vodě a prachu, ale v této cenové hladině se nejedná o příliš běžnou specifikaci. Také je nutné brát v potaz, že se někde muselo ušetřit. Menším mínusem může být větší hmotnost, ale s tím již musíte počítat při nákupu.

Jedinou vadou na kráse realme X2 Pro může být samotná nadstavba ColorOS. Nabízí mnoho funkcí a má předělané prostředí v nastavení, ale na to si dá zvyknout. Stačí nahodit lepší launcher a vše je použitelnější. Problém zde může být v aktualizacích. Spíše zde pociťuji nejistotu, jak to bude s nadcházejícími verzemi systému Android. Zatím se například chystá ColorOS 7 s Androidem 10, ale jestli realme X2 Pro dostane Android 11, nevím. Možná ano, ale otázkou je s jakým zpožděním.

realme X2 Pro jde do souboje s OnePlus 7T. Za sebe mohu říci, že realme začíná tam, kde si společnost OnePlus udělala jméno. Pokud se mě dnes někdo zeptá, jaký mobil do 13 000 Kč, přičemž chce mít to nejlepší ve všech specifikacích, tak doporučím realme X2 Pro, byť zde není certifikace kolem odolnosti a nadstavba může dost věci zkomplikovat do budoucna. OnePlus nabízí dobré mobily, ale pokud jde o poměr ceny a výkonu, došlo asi k vystřídání nováčkem na trhu.

Plusy

nabíjení, tedy ždímání zásuvky

stereo

90Hz displej s HDR10+

Mínusy

hmotnost

odemykání rozpoznám tváře není bezpečné

konfigurace tlačítek vám dopřeje větší množství snímků obrazovek



