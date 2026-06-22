Konkurence pro Starlink roste: Satelity BlueBird slibují vysokorychlostní internet přímo do mobilů

Zdroj: AST SpaceMobile
Ještě před pár lety bylo nemyslitelné, aby se běžný mobilní telefon připojil k nějakému satelitu. Pak se začaly objevovat mobily s nadstandardní výbavou a společnosti začaly zavádět první nouzovou komunikaci a pak i posílání zpráv, případně se nabízí i uskutečňování běžných hovorů. Technologie značně pokročila a dnes už není potřeba mít vylepšený mobil. Například SpaceX již nyní spolupracuje s mobilními operátory a pokrývá tzv. bílá místa prostřednictvím Starlinku, tedy území, kde běžný operátor nemá vysílače a jejich vybudování by bylo příliš nákladné.
Nedávno jsme vás informovali, že SpaceX nasadí nové satelity pro Starlink, které budou podporovat New Radio Non Terrestrial Networks (NR NTN). Zatímco má firma dveře otevřené, tak roste i její konkurence v podobě AST SpaceMobile.
SpaceX na cestě ke globálnímu mobilnímu operátorovi
Konec bílých míst na mapě?
O AST SpaceMobile u nás neslyšíte prvně. V roce 2022 jste si u nás mohli přečíst článek o spolupráci této firmy s Vodafonem. Tehdy se jednalo o pilotní projekt, v rámci kterého se neupravený mobil Samsung Galaxy S22 připojil k satelitní síti BlueWalker 3 skrze 5G a byl uskutečněn běžný hovor. Následně došlo na otestování LTE připojení k internetu s rychlostí 14 Mbps.
Nyní má společnost AST SpaceMobile na orbitě další tři satelity BlueBird 8–10, které byly vyneseny raketami SpaceX. Tyto nové přírůstky jsou unikátní tím, že jsou největší komunikační satelity na nízké orbitě. Jejich plocha je takřka 223 metrů čtverečních (hmotnost 6,1 tuny). Oproti Starlinku nabízí ale trochu jiné pojetí, co se týče pokrývání území pomocí 4G a 5G.
BlueBird satelity fungují ve své podstatě jako obří základové stanice, díky čemuž pokryjí větší plochu. Stále komunikují s mobilním telefonem, data se zpracovávají v satelitu pomocí procesorového superčipu AST5000 ASIC a pak jsou přeposílána na základovou stanici, která je v dosahu. V tuto chvíli pracují v režimu Direct to Cell, ale bude nasazena i technologie NR NTN. Na ni si ale musíme počkat, jelikož teprve nedávno byl uveden první modem od Qualcommu, který ji podporuje. I tak není nutné mít v tuto chvíli nejnovější zařízení, satelity umí spolupracovat s běžnými mobily.
„Jako obří věž s anténami ve vesmíru“
Satelity BlueBird 1-5 zaznamenaly maximální rychlost 98,9 Mbps u běžných mobilních telefonů. Nová generace je designovaná na 200 Mbps a dokáže vytvořit 2000 aktivních buněk, což teoreticky může obsloužit miliony zpráv a hovorů denně. Případně i poskytnutí internetového připojení pro více než sto tisíc lidí (pakliže bude omezena rychlost na 2 Mbps na uživatele).
Že je zde konkurence pro SpaceX a jeho Starlink, je jen dobře. Navíc budou soutěžit o operátory a poskytovat jim rozšíření pokrytí území. Jednou se tak můžeme dočkat značné změny, kdy se mobilní operátoři nebudou chlubit pokrytím většiny obyvatelstva, ale pokrytím 100 % území Česka s využitím právě satelitů Starlink nebo Bluebird.
Zdroje: ast-science.com, phonearena.com, businesswire.com
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