Google Asistent definitivně končí, proces začne v září

Zdroj: Dotekomanie.cz
Že se Google rozloučí letos se svým původním Asistentem, víme již nějakou dobu. Před několika měsíci jsme vás o tom informovali, ale nevěděli jsme přesné datum. Až nyní Google potvrdil, kdy začne ukončování.
Google Asistent letos končí, nově jen Gemini
Sbohem Asistente, vítej Gemini
Už nyní je na mobilech a dalších zařízeních dostupný nový chytrý pomocník Gemini, který lépe podporuje češtinu. Ostatně má Gemini Live v našem rodném jazyce. I tak jde stále používat Google Asistent. Stačilo si tedy vybrat, co vám více vyhovuje. Po deseti letech ale přišel čas přechodu kompletně na Gemini.
Google odstartuje proces ukončování již 4. září a bude trvat několik týdnů. Společnost již nyní začíná rozesílat e-maily, kde vysvětluje samotný přechod. Z textu ale vyplývá, že se změna dotkne většiny zařízení, ale je možné, že některé starší mobily budou mít ještě původního asistenta, jelikož nepodporují Gemini.
Gemini je rozhodně pokročilejší systém a na některých zařízeních podporuje aktivační frázi i v češtině. Konkrétně nám funguje v Android Auto a také u sluchátek, ale na hodinkách nebo mobilu nejde provést aktivaci hlasem. Snad tento nedostatek bude odstraněn v dohledné době.
Zdroj: androidauthority.com
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