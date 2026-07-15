Po dvanácti testovacích letech míří Starship do vesmíru s prvním reálným nákladem Starlink V3

SpaceX Starship, zdroj: TechCrunch
Společnost SpaceX oznámila datum již 13. testovacího letu Starship. Ten je naplánován na noc z 16. na 17. července a jeho klíčovou novinkou bude první nasazení satelitů Starlink V3. Starship tak poprvé vynese na suborbitu reálný produkt.
Sedm týdnů stačilo, Starship vynese Starlink V3
SpaceX v současnosti usilovně připravuje třináctý let systému Starship, kterému se startovní okno otevře již 16. července v 23:45 našeho času. Interval pouhých sedmi týdnů od posledního startu nám tak jasně ukazuje tempo, v jakém společnost celý vývoj zrychluje. Start proběhne ze základny Starbase a mise se bude spoléhat na nejnovější konfiguraci Starship a Super Heavy V3, které mimo jiné disponují například novými motory Raptor 3.
Hlavní novinkou letu bude vynesení 20 satelitů Starlink V3 nové generace, a to reálných produkčních kusů, nikoliv testovacích maket. Satelity se pokusí spojit s již existující sítí Starlink, ale po zhruba dvaceti minutách od vypuštění shoří. Starship totiž poletí pouze na suborbitální dráze, a tak nebudou mít satelity dostatečnou rychlost, aby na orbitě zůstaly.
Satelity Starlink V3 představují výrazný skok oproti své předchozí generaci. Každý kus váží kolem 2000 kilogramů a disponuje laserovým mezisatelitním spojením pro vysokorychlostní komunikaci bez nutnosti pozemních stanic. O energii se starají rozvinutelné solární panely a satelitům pak nechybí ani palubní kamery. Právě ty budou v rámci třináctého letu snímat tepelný štít Starship a přenášet záběry na zem.
Zdroje: spacex.com, teslarati.com
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