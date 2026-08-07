Výbava pro školáky: O2 nabízí slevy na vybraná zařízení až do konce září

Zdroj: O2
Polovina velmi teplého léta je za námi a pomalinku se blíží začátek školního roku, což mnohé společnosti vezmou jako příležitost pro akci se slevami a různými bonusy. O2 mezi takové patří a nyní spouští Zpátky do školy.
Zpátky do školy od O2
V případě mobilního operátora O2 jde o slevy na vybavené produkty. Samotná akce Zpátky do školy odstartovala nyní a bude končit 30. září, takže je dostatek času na využití.
Konkrétně operátor nabízí slevy na tři zařízení, která se mohou hodit dětem do školy. V první řadě se nabízí sleva na Samsung Galaxy A17 5G, pak na tablet Lenovo Idea Tab 11 5G a dětské chytré hodinky TCL Movetime Family 48. Slevové vouchery se nacházejí v mobilní aplikaci Moje O2 a výsledné ceny jsou následující:
- Samsung Galaxy A17 5G – sleva 1 000 Kč, cena po slevě 3 989 Kč,
- Tablet Lenovo Idea Tab 11 5G – sleva 1 000 Kč, cena po slevě 4 489 Kč,
- Chytré hodinky TCL Movetime Family 48 – sleva 700 Kč, cena po slevě 3 289 Kč,
- Xiaomi Redmi 15C 5G – sleva 400 Kč, cena po slevě 4 089 Kč.
Současně O2 ještě láká na nový dětský tarif, který se dá pořídit v rámci O2 Spolu. Některá zařízení lze pořídit i za 1 Kč při splnění podmínek. Další slevy pro klienty operátora jde najít v jejich e-shopu.
Zdroj: Tisková zpráva
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