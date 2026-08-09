Od dostupných Tracer až po Samsung Galaxy Watch9: Novinky v obchodech #32

• 9. 8. 2026#Příslušenství
Od dostupných Tracer až po Samsung Galaxy Watch9: Novinky v obchodech #32

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Liu Jo SWLJ189

Po nějaké době zde máme novější model, minimálně jiný, od značky Liu Jo. Nabízí pokročilé sledování zdraví, včetně měření krevního tlaku a srdečního tepu. Cena je poněkud vyšší, ale to je pochopitelné vzhledem k značce.

HEUREKALiu Jo SWLJ189 na Heureka.czLiu Jo SWLJ189Cena od 3 141 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

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Liu Jo SWLJ225

Také se nabízí modle Smartwatch Nova Silver s odlišným designem, ale i tak s kulatým displejem. Základní výbava je stejná a také se nabízí počítání kroků, měření srdečního tepu, sledování spánku a nabídka sportovních režimů pro různé typy pohybu.

HEUREKALiu Jo SWLJ225 na Heureka.czLiu Jo SWLJ225Cena od 3 915 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

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Tracer FitOn

Nejlevnější dnešní hodinky z výběru jsou Tracer FitOn. Na jedno nabití mají zvládnout až sedm dnů a disponují sportovními funkcemi. Nižší cena jasně naznačuje, že nelze očekávat mnohé. Například se nabízí jen certifikace IP65.

HEUREKATracer FitOn na Heureka.czTracer FitOnCena od 497 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

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Samsung Galaxy Watch9

V česku jsou již nové hodinky Samsung Galaxy Watch9 dostupné, ale do obchodů se postupně dostávají nejrůznější verze. Náš systém konkrétně zachytil modely Samsung Galaxy Watch9 (LTE, 40mm) SM-L345F Cream a Samsung Galaxy Watch9 (Bluetooth, 40mm) SM-L340N Graphite.

HEUREKASamsung Galaxy Watch9 (Bluetooth, 40mm) SM-L340N Graphite na Heureka.czSamsung Galaxy Watch9...Cena od 9 364 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKASamsung Galaxy Watch9 (LTE, 40mm) SM-L345F Cream na Heureka.czSamsung Galaxy Watch9...Cena od 10 895 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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