Od dostupných Tracer až po Samsung Galaxy Watch9: Novinky v obchodech #32

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
- Levné hodinky s AMOLED displejem, i s GPS: Novinky v obchodech #30
- Samsung Galaxy Z Fold8, Flip8 a další přírůstky: Novinky v obchodech #31
- Samsung Galaxy Watch9, ZTE a další modely v prodeji: Novinky v obchodech #31
- E-ink mobil od Mudity a nové konfigurace Samsungů i Vivo: Novinky v obchodech #32
Liu Jo SWLJ189
Po nějaké době zde máme novější model, minimálně jiný, od značky Liu Jo. Nabízí pokročilé sledování zdraví, včetně měření krevního tlaku a srdečního tepu. Cena je poněkud vyšší, ale to je pochopitelné vzhledem k značce.HEUREKALiu Jo SWLJ189Cena od 3 141 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Liu Jo SWLJ225
Také se nabízí modle Smartwatch Nova Silver s odlišným designem, ale i tak s kulatým displejem. Základní výbava je stejná a také se nabízí počítání kroků, měření srdečního tepu, sledování spánku a nabídka sportovních režimů pro různé typy pohybu.HEUREKALiu Jo SWLJ225Cena od 3 915 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Tracer FitOn
Nejlevnější dnešní hodinky z výběru jsou Tracer FitOn. Na jedno nabití mají zvládnout až sedm dnů a disponují sportovními funkcemi. Nižší cena jasně naznačuje, že nelze očekávat mnohé. Například se nabízí jen certifikace IP65.HEUREKATracer FitOnCena od 497 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Samsung Galaxy Watch9
V česku jsou již nové hodinky Samsung Galaxy Watch9 dostupné, ale do obchodů se postupně dostávají nejrůznější verze. Náš systém konkrétně zachytil modely Samsung Galaxy Watch9 (LTE, 40mm) SM-L345F Cream a Samsung Galaxy Watch9 (Bluetooth, 40mm) SM-L340N Graphite.HEUREKASamsung Galaxy Watch9...Cena od 9 364 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKASamsung Galaxy Watch9...Cena od 10 895 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
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