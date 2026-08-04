Konec bariér mezi systémy? Apple připravuje synchronizaci schránky s Windows

Zdroj: Dotekomanie.cz
Operační systémy jsou si čím dál podobnější a nabízí podobné nebo stejné funkce. I tak se dá najít mnoho rozdílů mezi nimi. Firmy ale dávají důraz na menší vychytávky, které činí práci plynulejší. To lze pozorovat například u ekosystému Applu, kdy sdílení obsahu nebo i činností mezi jednotlivými systémy je velmi pohodlné a rychlé. Současně jde vidět, jak Apple nerad nabízí podobné funkce u jiných systémů. Právě zde hraje velkou roli EU, která vydává nejrůznější požadavky.
Sice můžeme namítat, že zasahuje do fungování softwaru, ale nedávné nařízení přineslo podporu AirDrop v Quick Share v Androidu. Ještě letos se dočkáme dalšího posunu.
iPhone bude líp spolupracovat s Windows
Ne každý si chce kupovat všechna zařízení od jedné společnosti. Mezi uživateli se najdou tací, co nedají dopustit na svůj iPhone, ale nechtějí se zbavit počítače s Windows. Důvody mohou být různé, ale současně tak přichází o některé funkce. Například nemají k dispozici synchronizaci schránky pro kopírování.
To se ale letos změní, jelikož Apple oficiálně uvedl, že požadavek od Microsoftu týkající se zavedení podpory této funkce je legitimní. V prohlášení z 26. ledna pro vývojáře Apple uvádí, že žádost Microsoftu na interoperabilitu v této rovině posouvá do další fáze. Doslova je uvedeno, že je zde nové řešení a že bude fungovat podobně jako frameworky Accessory Notifications a Accessory Live Activities, které byly zavedeny v systému iOS 26.5.
Konkrétně budou muset vývojáři integrovat AccessorySetupKit, což bude vyžadovat ze strany uživatele odsouhlasení s oprávněními. Celý systém synchronizace bude využívat framework Accessory Transport Extension. Jinak řečeno, cokoliv, co zkopírujete na iPhonu, bude dostupné ve Windows, a samozřejmě naopak.
První beta verze funkcionality má být dostupná na podzim tohoto roku. Není ale uvedeno, kdy dojde k vydání stabilní verze. Apple toto nedělá jen tak, jen reaguje na požadavky interoperability ze strany EU. V dokumentu se navíc uvádí, že funkce bude dostupná v EU, takže je možné, že kdekoliv ve světě nic takového nebude k dispozici.
Zdroje: developer.apple.com, androidauthority.com
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