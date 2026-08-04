Google láká na sérii Pixel 11: Světelná notifikace Pixel Glow potvrzena [aktualizováno]

Zdroj: MKBHD2
Aktualizováno 4. 8.
Google pokračuje v lákání na představení nové série s videem věnovaným ohebnému Pixelu. Údajně Google započne předobjednávky na novinky dřív, než dojde k samotnému představení. Co se týče Pixel 11 Pro Fold, tak tento kousek asi ani letos nezamíří na český trh, ale třeba nás Google překvapí.
Aktualizováno 29. 7.
Po pár týdnech zde máme další indicii k novým modelům Pixel od Googlu, které se představí 12. srpna. Ve zveřejněném videu jasně ukazuje, co bude součástí Pro modelů. Zcela nová notifikační část na zadní straně, která bude hrát mnoha barvami. Vzhledem k tomu, že jsou explicitně zmíněné modely Pro, základní Pixel 11 to nebude mít. Současně asi Google neintegruje bezkontaktní teploměr, jako je tomu u současných modelů.
Aktualizováno 16. 7.
Google pokračuje v lákání na představení nových smartphonů Pixel a tentokrát jsme se dočkali i krátkého videa, které ukazuje novou funkci Pixel Glow, tedy takové pokročilejší notifikační diody.
Původní článek 7. 7.
Google rozhodně umí překvapit, zejména co se týče představení nových produktů. Dnes začal z ničeho nic rozesílat pozvánky na událost, která se odehraje v srpnu.
Série Pixel 11
Google tentokrát zatím jen poslal pozvánky vybraným novinářům a influencerům. Na pozvánce je jen zmínka Pixel zařízení a také ukázka zadní strany jednoho z mobilů. Je to celkem zvláštní, jelikož v minulosti prvně zveřejnil takové informace skrze své kanály, ale je zde ještě jedna zvláštnost.
Událost se většinou konala v 19:00 našeho času, ale tentokrát je posunutá na půlnoc našeho času. Kromě toho se novinek dočkáme již 12. srpna. Proč došlo k této změně, není jasné.
Co se týče zařízení, zřejmě se dočkáme uvedení Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL, Pixel 11 Pro Fold a nových hodinek Pixel Watch 5. Dá se očekávat, že do té doby Google nastíní ještě nějaké informace, případně zveřejní části zařízení.
- Pixel Watch 5 vytaženy z moře, a nyní i z databáze [aktualizováno]
- Pixel 11 se ukazuje na prvních renderech [aktualizováno]
- Pixel 11 Pro XL: První rendery odhalují designové detaily
- Pixel 11 Pro prvně k vidění díky CAD renderům
- Pixel 11 Pro Fold se ukazuje na uniklých renderech
Zdroje: x.com, 9to5google.com, x.com, 9to5google.com, gsmarena.com
Komentáře
Martin Jeřábek7. 7. 2026, 20:09
Pixel 11
• 256GB: €999
• 512GB: €1,129
Pixel 11 Pro
• 256GB: €1,199
• 512GB: €1,329
• 1TB: €1,589
Pixel 11 Pro XL
• 256GB: €1,399
• 512GB: €1,529
• 1TB: €1,789
Pixel 11 Pro Fold
• 256GB: €1,999
• 512GB: €2,129
• 1TB: €2,389
Proč v noci? Protože v tu dobu bude nejlépe vidět jejich Pixel GLOW :D
Přemysl Vaculík7. 7. 2026, 20:58
Uvidíme, jak to bude u nás.