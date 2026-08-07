Apple čelí hromadné žalobě kvůli rozpoznávání obličejů, ve hře je pokuta až 32,5 miliardy dolarů

Zdroj: ChatGPT
Dlouholetý spor kolem funkce Lidé v aplikaci Fotky od Applu se posunul dál. Soud žalobu uznal jako hromadnou a odvolací soud následně odmítl žádost Applu, který chtěl toto rozhodnutí blokovat. Případ se týká přibližně 6,5 milionu uživatelů ve státě Illinois. Pokud by soud dal žalující straně za pravdu v plném rozsahu, teoretická výše náhrady škody by mohla dosáhnout až 32,5 miliardy dolarů.
Applu hrozí v USA vysoká pokuta
Spor začal v březnu 2020, kdy skupina přibližně deseti uživatelů podala žalobu proti Applu kvůli funkci Lidé v aplikaci Fotky. Ta automaticky rozpoznává obličeje na snímcích a seskupuje fotografie podle konkrétních osob.
Žalující tvrdí, že Apple tím porušil zákon Illinois Biometric Information Privacy Act, zkráceně BIPA. Ten dává obyvatelům státu kontrolu nad jejich biometrickými údaji a požaduje, aby firmy uživatele před jejich sběrem informovaly a získaly jejich souhlas. Podle obžaloby tedy Apple neměl rozpoznávání obličejů spouštět bez jasného upozornění a možnosti funkci předem odmítnout.
BIPA stanovuje náhradu 1000 dolarů za běžné porušení zákona a až 5000 dolarů v případě úmyslného nebo bezohledného jednání. V případě nejvyšší částky a přibližně 6,5 milionu postižených uživatelů vzniká teoretická suma, kterou by Apple musel zaplatit ve výši 32,5 miliardy dolarů. I přes to ale žalobci stále musejí prokázat, že firma zákon porušila a že se porušení vztahovalo na všechny členy hromadné žaloby.
Apple požádal o okamžité odvolání proti rozhodnutí, kterým soud žalobě přiznal status hromadné žaloby. Odvolací soud však žádost odmítl, takže případ může pokračovat. To samo o sobě neznamená, že Apple spor prohrál. Firma se může dál bránit, případně se se žalobci dohodnout na mimosoudním vyrovnání.
Zdroj: androidheadlines.com
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