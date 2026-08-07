Rekord na trhu smartphonů: Téměř každý třetí prodaný mobil je dnes vlajková loď

Zdroj: Dotekomanie.cz
V poslední době se objevuje mnoho analýz poukazujících na slábnutí trhu se smartphony, přičemž společným faktorem je zvyšující se cena kvůli nákladům na součástky, zejména tedy operační paměti. Zprávy mnohdy mluví o celkovém trhu, ale pokud se podíváme na kategorii top modelů, lze pozorovat nárůst, a to celkem významný.
Trh se smartphony pod tlakem: pokles dodávek a hrozba dalšího zdražování
Top modelům se daří
Dle dat z Handset Model Sales Tracker analytické společnosti Counterpoint Research je vidět, že se top modelům daří. V tomto případě se jedná o zařízení s velkoobchodní cenou nad 600 dolarů. Samotné prodeje mobilů stouply v první polovině tohoto roku při porovnání se stejným obdobím minulého roku o 5 %.
Aktuálně tedy tvoří 29 % celkového trhu, přičemž ještě v roce 2022 se jednalo o 20 %. V minulých dobách vévodil této kategorii Apple a nemění se to ani letos. Jeho podíl je 65 % (přičemž ještě v H1 2022 držel 74 %). Hlavní konkurent Samsung si udržel 19 %, tedy stejně jako minulý rok, ale v absolutních číslech prodal o 3 % více top modelů v meziročním srovnání prvního pololetí.
Apple si vylepšil čísla o 9 %, ale u této společnosti je jedna zajímavost. Jeho nové modely nejdou s cenou pod 600 dolarů a ve své podstatě neprodává levná zařízení. I tak se firmě daří, ale je otázkou, jak velký dopad bude mít zvýšení cen iPhonů, což nás ostatně čeká. Apple také pociťuje rostoucí konkurenci v tomto segmentu mobilů hlavně díky značkám jako Huawei, Xiaomi, OPPO a Vivo na největším trhu s top modely, tedy v Číně.
Například Oppo zaznamenalo nárůst v tomto segmentu o 69 % a Vivo o 20 %. Sice zatím není ohrožena pozice Applu, ale jedná se o náznaky, že by tyto firmy neměl Apple podceňovat na čínském trhu.
Analytici naznačují, že růst segmentu top modelů je do jisté míry spojen se zvyšujícími se cenami za komponenty. Jednak firmy mohou lépe absorbovat výrobní náklady, ale také zákazník si již rozmyslí, jestli si koupí levnější zařízení, u kterého stoupla cena, nebo si rovnou koupí top model. Ten ostatně má delší softwarovou podporu, lepší zpracování a samozřejmě vlastnosti.
Zdroje: counterpointresearch.com, 9to5mac.com
Komentáře