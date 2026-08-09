Sharp oznámil novou generaci Aquos Wish

Sharp Aquos Wish 6 | Zdroj: Sharp
Oblíbený model Aquos Wish zná své pokračování a společnost Sharp oficiálně oznamuje v pořadí šesté pokračování. Přestože dostupnost u telefonu je velmi omezená, tak zařízení by mělo být velkým vzorem pro ostatní výrobce a jejich zástupce v základní třídě. Japonský gigant opět sází nejen na jedinečný, ale zároveň jednoduchý design.
Nejlepší z nejslabších
V přední části se objevuje 6,6palcový LCD displej s HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Zároveň selfie snímky pořídíte základní 8MPx kamerkou v otvoru uprostřed. Do hardwarové sestavy nasadili osmijádrový procesor Dimensity 6300 od MediaTeku, který kombinují s 4GB operační pamětí RAM a 128GB úložištěm na uživatelská data. Samozřejmostí je podpora až 2TB paměťových microSD karet.
Za celkovou výdrží stojí 5 000mAh článek baterie. Dále od prvního spuštění nabízí operační systém Android 16, kde postupem času slibují dvě hlavní aktualizace a čtyři roky bezpečnostních záplat. Zadní stranu okupuje jediný 50MPx objektiv fotoaparátu. Z ostatních specifikací můžeme dodat čtečku otisků prstů, technologii NFC, funkci dual-SIM nebo 3,5mm jack na kabelová sluchátka.
Na mobilní trh vstoupí od poloviny příštího měsíce, kdy poznáme tři barevné možnosti (béžovou, černou, modrou). Prodejní cena není ještě známa, ale předchozí generace po přepočtu začínala u hranice 4 653 Kč.
Zdroje: global.sharp, gizmochina.com
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