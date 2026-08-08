Sledujte své útraty efektivně: Šetřílek sází na automatizaci a minimalismus

Zdroj: Dotekomanie.cz
Ve zkratce:
- Aplikace Šetřílek od českého vývojáře slouží k jednoduchému evidování osobních financí a výdajů.
- Hlavní předností je automatické zaznamenávání útrat prostřednictvím čtení bankovních notifikací a peněženek.
- Aplikace je zdarma bez reklam, přičemž za jednorázový poplatek 24 Kč lze odemknout přístup k widgetům.
Dnes jsou aplikace snad na všechno, i na evidování domácího rozpočtu či osobního. Většinou nabízí takové aplikace přehledy, statistiky a podobně, ale v poslední době najdete stejné funkce i u bankovních aplikací. U nich navíc jsou funkce na automatické třídění a podobně. Je zde ale jedna aplikace, která mě zaujala svou jednoduchostí. Není dokonalá, ale i tak mě zaujala. Jmenuje se Šetřílek.
Šetřílek
Za aplikací stojí Josef Koiš, který má na svém kontě již několik ciferníků pro chytré hodinky se systémem WearOS. Šetřílek je zřejmě prvotinou pod jeho profilem JK Creative Studio v Obchodě Play. Aplikace slouží na evidování osobních financí. Hned po prvním spuštění ale musíte dojít na to, že je nutné nastavit na hlavní obrazovce údaje jako den výplaty, abyste mohli začít evidovat útraty. Chtělo by to minimálně návod.
Pokud se chcete podívat na přehled útrat, musíte jít přes ikonu zvonečku v horním pravém rohu a pak kliknout na Historii transakcí. Chtělo by to něco dostupnějšího, třeba i samostatnou kartu místo tlačítka reset v dolním panelu. To bych klidně přesunul jinam. Bohužel zaznamenaná platba nejde smazat, nebo jsem na to nedošel.
Zatím to tedy vypadá dle mého popisu na ne příliš přívětivou aplikaci a chtělo by to více práce, ale jednu věc dělá dobře. Navíc mě zaujala. Aplikaci Šetřílek můžete nastavit na čtení bankovních notifikací. Z nich si vytáhne útratu a zapíše ji automaticky. Pokud tedy používáte více bankovních aplikací, tak máte takto jedno centrum pro přehled útrat na jednom místě. Současně umí pracovat i s peněženkami.
Rozhodně se jedná o zajímavý přístup a nápad. Nevím, jestli něco podobného umí i jiná aplikace, ale tato je zcela zdarma a bez reklam. Za necelých 24 Kč (jednorázová platba) si můžete koupit Pro, za což získáte přístup ke všem widgetům. Aplikace není dokonalá a je nutné udělat ještě mnoho práce, ale stojí za pozornost. Ostatně rádi podpoříme české projekty.
Komentáře