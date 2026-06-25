Konec nekalých půjček v reklamách? Google zavádí v EU povinné ověřování inzerentů

Dnes si může kdokoliv zakoupit reklamu na pár kliknutí a dostat svůj produkt, službu nebo společnost do podvědomí mnoha uživatelů internetu. Bohužel toho využívají i podvodníci a i přes nasazení AI ochrany se dostanou podvodné služby k uživatelům skrze reklamy. Google nyní startuje relativně nový projekt v EU, který zamezí určitému typu podvodných reklam.
Jen ověření inzerenti
Google již od roku 2021 provozuje dodatečnou vrstvu ověření u reklam zaměřených na finanční produkty. Vše odstartovalo ve Velké Británii v roce 2021 a postupně docházelo k rozšiřování. Sice poslední přidanou zemí bylo Irsko (v roce 2024), ale nyní vše napravuje a spouští novinku ve všech zemích EU.
Ve svém základu jde o to, že pokud někdo chce reklamu na finanční produkty, musí projít procesem ověření u Googlu. Ten samotná data kontroluje s oficiálními registry EU a EEA (Evropský hospodářský prostor – European Economic Area). Pakliže subjekt není společností s patřičnými oprávněními na provoz finančních služeb, daná reklama nebude zobrazována, dojde k zamítnutí.
Takto by se v rámci reklamní sítě Googlu neměly zobrazovat podvodné reklamy na finanční produkty, případně půjčky od pochybných subjektů bez licencí. Google dodává, že se jedná o dodatečnou vrstvu ověření k těm existujícím, kde mimo jiné používá i Gemini pro identifikaci podvodných reklam.
Samotný systém již zablokoval nebo zastavil 1,6 miliardy reklam, a to jen za loňský rok. S dalším rozšířením tohoto systému lze předpokládat, že dojde k ještě lepší filtraci a uživatelé uvidí méně podvodných finančních reklam. Otázkou je, jak na to zareagují podvodníci a jestli najdou nějakou cestu, jak to celé obejít.
Zdroj: blog.google
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