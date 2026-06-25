Google mění pravidla pro vývojáře: Nižší poplatky v Obchodu Play

Zdroj: Google
Obchody s aplikacemi musí také z něčeho žít, proto jsou ve většině z nich zavedeny poplatky v nějaké formě. Dlouhou dobu ale probíhaly soudní spory mezi velkými vývojářskými studii a provozovateli kolem výše samotných poplatků, přičemž zde hrály i jiné podmínky. Například nebylo umožněno používání alternativních fakturačních systémů. Google již před nějakou dobou zavedl nová pravidla, kde bylo možné používat alternativní metody, ale nyní dochází ke změně samotných poplatků pro vývojáře.
Rozděleno a sníženo
Vývojáři, i ti nezávislí, se snažili vybojovat férovější podmínky a lepší možnosti v rámci fakturačních systémů. Někteří nechtějí jednoduše používat ten, co nabízí Google. Mohou mít k tomu více důvodů než jen samotnou výši poplatku. Například mohou nabízet službu, kde je bonusem i aplikace. Proto chtějí mít jeden svůj fakturační systém.
Google se rozhodl, i po mnoha sporech s orgány i firmami, že změní svůj systém. V první řadě došlo na rozdělení poplatku jako takového. V základu je zde fixní servisní poplatek ve výši 10 % a pak je na vývojáři, jaký fakturační systém zvolí. Pakliže si vybere ten od Googlu, musí připočítat dodatečných 5 %.
Pokud má ale alternativní službu, i skrze nějakou webovou službu, tak může teoreticky ušetřit, ale v základu musí zaplatit 10 %, pakliže jeho roční výdělky nepřesáhnou jeden milion dolarů. To je změna oproti původnímu systému, kdy byl nastaven poplatek ve výši 12 % při použití alternativní metody.
Bude se zlevňovat?
K výrazným změnám dochází i těch, jejichž výdělky přesahují jeden milion. Například při použití alternativního systému plateb se poplatek snižuje z 27 % na 20 %, respektive s novým programem i na 15 % při splnění podmínek. To ale platí jen pro nové instalace uživatelů. Pro stávající může dosáhnout poplatek až na 25 % v určitých případech.
Je to relativně komplikované, minimálně pro běžné uživatele, ale může to mít kladný efekt. Společnosti tak budou moci snížit ceny svých služeb. Ostatně je velký rozdíl, když si pořizujete předplatné na stránkách dané služby nebo skrze Obchod Play. Nově by tak nemusel být rozdíl velký, ale jak se zachovají společnosti, to nelze odhadovat. Nový systém Googlu začne platit od 30. června a postupně se dostane do celého světa, tedy od 30. září.
Zdroj: 9to5google.com
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