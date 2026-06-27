Samsung představuje úložiště UFS 5.0: nabídne dvojnásobnou rychlost

Zdroj: Dotekomanie.cz
V říjnu minulého roku došlo na dokončení specifikací nového standardu UFS 5.0 pro úložiště, takže bylo jen otázkou času, kdy se objeví první reálný produkt. Vzhledem k tomu, že na trhu není moc výrobců a mezi ty přední patří Samsung, jsme očekávali, že právě on bude mezi prvními. I tak se stalo a společnost představuje své první úložiště nejen pro mobilní telefony.
UFS 5.0 od Samsungu
Konkrétně divize Samsung Electronics představuje své první úložiště postavené na technologii UFS 5.0, respektive splňuje tento standard. Hlavní zaměření je tentokrát na AI, což nikoho nepřekvapuje. Samsung si slibuje, že tento typ úložišť poslouží hlavně pro LLM, tedy velké jazykové modely přímo na zařízeních. Jde tedy o přípravu na dobu, kdy pokročilé AI funkce nebudou závislé na mobilním připojení a zařízení si bude moci hostovat svůj vlastní model.
Samsung uvádí, že jeho verze nabízí sekvenční čtení o rychlosti 10,8 GBps a sekvenční zápis pak 9,5 GBps, což se může hodit hlavně pro AI, ale teoreticky z toho mohou těžit i například foťáky. Aktuální verze je o 40 % efektivnější než UFS 4.1 a současně je úložiště jako takové o 16,7 % menší, tedy fyzická velikost čipu. Ten má rozměry 7,5 x 13 x 0,9 mm.
Co se ale nezmění, je maximální velikost. Společnost uvedla, že tento typ bude k dispozici až do 1 TB, větší se dělat nebudou. Masová produkce bude zahájena v posledním čtvrtletí tohoto roku, takže nové úložiště bude připraveno pro nadcházející generaci top modelů, Samsung Galaxy S27.
Porovnání UFS
|Parametr
|UFS 4.0
|UFS 4.1
|UFS 5.0
|Max. teoretická propustnost
|až 5,8 GB/s (46,4 Gbps)
|až 5,8 GB/s (46,4 Gbps)
|až 10,8 GB/s (93,2 Gbps)
|Reálná rychlost čtení
|~4 200 MB/s
|~4 300 MB/s
|přes 8 000+ MB/s
|Reálná rychlost zápisu
|~2 800 MB/s
|~3 000 MB/s
|přes 6 000+ MB/s
|Generace MIPI M-PHY
|M-PHY 5.0 (HS-G5)
|M-PHY 5.0 (HS-G5)
|M-PHY 6.0 (HS-G6)
|Energetická účinnost
|Základní referenční úroveň
|O 15–20 % lepší než 4.0
|O 40 % lepší než 4.1
|Pokročilé funkce
|Write Booster, Deep Sleep
|Host-initiated defragmentation
|Inline Hashing, Link Equalisation
|Hlavní zaměření
|Rychlé spouštění aplikací, 5G
|Optimalizace zápisu, stabilita výkonu
|On-device AI, velké LLM modely
Zdroj: neowin.net
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