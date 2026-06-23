V čipech Apple byla nalezena neopravitelná chyba, otevírá cestu k jailbreaku

• 23. 6. 2026#iOS
V čipech Apple byla nalezena neopravitelná chyba, otevírá cestu k jailbreaku

Zdroj: 9to5mac

Španělská kyberbezpečnostní společnost Paradigm Shift odhalila nové zranitelnosti v čipech od Applu. Chybu, která má potenciál způsobit velké problémy, navíc už nepůjde opravit.

Neopravitelná chyba straší majitele starších zařízení od Applu

Tzv. jailbreak iPhonu byl před lety „běžnou“ záležitostí, doba však pokročila a dnes jde spíše o vzácný úspěch. V Barceloně sídlící firma Paradigm Shift, která mimo jiné prodává hackerské nástroje vládním úřadům, však nyní zveřejnila podrobnosti o nově nalezené zranitelnosti pojmenované „usbliter8“, která by mohla zájem o jailbreaking (obcházení omezení operačního systému) znovu probudit.

Chyba se netýká pouze iPhonů, ale všech zařízení s čipy A12 Bionic, A13 Bionic, S4 a S5. Mezi postižená zařízení tak mimo celou řadu iPhone 11 či model iPhone SE2 patří například i některé Apple Watch či iPady. Samotný problém leží v zaváděcí paměti a kódu, který je vypálen přímo do čipu. Snahy o opravu tak nejsou na místě a jediným řešením je dle barcelonské firmy přechod na nový hardware.

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iPhone XR, ilustrační

Jako částečné uklidnění však může sloužit fakt, že zneužití chyby vyžaduje fyzický přístup k zařízení. Běžní uživatelé by tak neměli být dotčeni. „Skulinka“ se však hodí například společnostem, jež se soustředí na prolomení mobilních telefonů nejenom v trestních řízeních.

Zdroje: techcrunch.com, pcmag.com

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