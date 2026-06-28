Honor rozšiřuje nabídku audia: Earbuds 5e sází na ANC a delší výdrž

Zdroj: Honor
Už to bude měsíc, co jsme se dočkali nových sluchátek od Honoru, takže je čas na další model. Dnešní novinka se jmenuje Honor Earbuds 5e, což jsou cenově dostupná sluchátka z kategorie pecek. Pokud tedy nemáte rádi sluchátka, která se zavrtávají do uší, možná se vám zalíbí.
Honor Earbuds Clip Pro – originální design a dlouhá výdrž bez ANC
Honor Earbuds 5e
Sluchátka jako taková jsou vybavena 12mm měniči s podporou Bluetooth 6.0. Současně podporují Hi-Res Audio Wireless a LHDC 5.0. Nechybí mikrofony, přičemž každé má celkem tři. Ty se využívají nejen pro hovory, ale i pro aktivní potlačení hluku, tedy ANC. Zvládnou omezovat hluk až do 52 dB.
Pakliže nebudete používat ANC, na jedno nabití si můžete dopřát 9 hodin přehrávání hudby. Ve spojení s krabičkou se tak celkově dostanete na hodnotu 45 hodin. Se zapnutou funkcí ANC se výrazně zkracuje používání. Sluchátka pak vydrží 5,5 hodiny, s krabičkou se dostanete na 28 hodin. Honor ještě přidal rychlé nabíjení, což dle jeho slov znamená, že po 10 minutách na nabíječce se dostanete na 3 hodiny poslechu.
Sluchátka mají ve výbavě duální připojení, sdílení hudby mezi dvěma sadami a také AI funkce, ale zde hraje roli i samotný mobil. Honor Earbuds 5e mají nastavenou cenu na 1100 Kč bez daně a poplatků. U nás se bude pohybovat asi kolem 1400 Kč.
Zdroj: fonearena.com
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