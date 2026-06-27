Cloudflare, Google, Microsoft a Mozilla chtějí změnit internet. Nový protokol má odlišit běžné uživatele od škodlivých botů

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Internet dnes čelí zásadnímu problému. Podle Cloudflare již automatizovaný provoz překonal objem běžných požadavků od skutečných lidí. S nástupem AI agentů se navíc situace dramaticky mění. Proto se Cloudflare spojil s vývojáři prohlížečů Chrome, Firefox a Edge a společně pracují na novém internetovém standardu nazvaném PACT.
Lepší internet díky standardu PACT
PACT (Private Access Control Tokens) má webům pomoci rozpoznat, zda se jedná o reálného uživatele, čímž by nemusel vyplňovat CAPTCHA test nebo se přihlašovat k účtu. Prohlížeč by měl pracovat s anonymním tokenem, který potvrdí, zda za návštěvou webu stojí skutečný člověk, nebo autorizovaný automatizovaný nástroj. Důležité je, že systém nemá sdílet osobní údaje, ani sledovat identitu uživatele.
Cloudflare zdůrazňuje, že cílem není zablokovat veškerý automatizovaný provoz. Řada AI agentů a robotů dnes provádí úkoly delegované reálnými uživateli a mnohdy mají oprávněný důvod navštěvovat webové stránky. PACT proto umožní rozlišovat mezi důvěryhodnými nástroji a škodlivými boty, kteří například sbírají data, provádějí útoky nebo zahlcují služby.
Podle statistik společnosti StatCounter mají Chrome, Edge a Firefox dohromady přibližně 77 % trhu webových prohlížečů. Pokud se PACT skutečně rozšíří, mohl by se během několika let stát běžnou součástí internetu. Podporu projektu již vyjádřil také Shopify. Podle jeho vývojářů dnešní ochrana proti botům často zhoršuje uživatelskou zkušenost a vede například k opuštěným nákupním košíkům. Nový systém by měl obchodníkům pomoci odlišit skutečné zákazníky od automatizovaných útoků bez nutnosti invazivního sledování.
Cloudflare označuje PACT za důležitý krok k zachování důvěryhodnosti internetu v době, kdy počet AI nástrojů a automatizovaných systémů rychle roste. Pokud se projekt prosadí, může jít o jednu z největších změn v ověřování uživatelů od nástupu CAPTCHA před více než dvaceti lety. Každopádně se rozhodně jedná o krok směrem k lepšímu internetu.
Zdroj: techradar.com
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