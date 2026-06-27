Apple by měl letos uvést čip M6. Spekuluje se o novém MacBooku Ultra a dalších přírůstcích

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Apple by měl letos na podzim představit novou generaci procesorů M6. Podle aktuálních spekulací se neobjeví jen v tradičních MacBoocích Pro, ale měl by být také součástí zcela nového modelu MacBook Ultra.
Apple letos pravděpodobně představí nejnovější čip M6
Právě MacBook Ultra by se mohl stát hlavní hvězdou podzimního představení novinek. Podle uniklých informací by měl nabídnout OLED displej, Dynamic Island známý z iPhonů, dotykové ovládání a další výrazné funkce. Původně se očekávalo, že tyto funkce dostane nová generace MacBooku Pro. Několik poměrně důvěryhodných zdrojů však nyní tvrdí, že Apple by měl vytvořit zcela novou produktovou řadu. Pokud se tyto informace potvrdí, MacBook Ultra by měl být dostupný s čipy M6 Pro a M6 Max.
Známý tipér Mark Gurman letos naznačil, že M6 přijde dříve, než většina lidí očekává. To vyvolalo spekulace, že Apple nemusí novou architekturu vyhradit pouze pro notebooky. Mezi kandidáty, kteří by M6ku mohli obdržet, jsou především iMac, Mac mini nebo Mac Studio, které zatím nedostaly ani generaci M5. Naopak nový iPad Pro s čipem M6 se letos neočekává.
Pokud Apple skutečně uvede M6 už letos na podzim, půjde o další zrychlení vývojového cyklu vlastních procesorů. Firma se díky čipům Apple Silicon dostala do pozice, kdy dokáže pravidelně zvyšovat výkon i energetickou efektivitu bez závislosti na externích výrobcích procesorů. Zatím však jde pouze o spekulace a konečná podoba produktů se může do oficiálního představení ještě změnit.
Zdroj: 9to5mac.com
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