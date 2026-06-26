ChatGPT si v tichosti sestavuje kompletní osobnostní profil, čerpá z historických konverzací a všeho, co jste mu kdy poskytli

Zdroj: REUTERS / Dado Ruvic
OpenAI výrazně přepracovalo systém paměti ChatGPT. Zatímco dříve si chatbot ukládal hlavně informace, které jsme výslovně řekli, aby si zapamatoval, dnes funguje mnohem autonomněji. Sám analyzuje starší konverzace, průběžně aktualizuje informace a vytváří si průběžný profil uživatele.
ChatGPT už nespoléhá jen na uložené poznámky
Původní systém paměti spuštěný před dvěma roky fungoval poměrně jednoduše. Pokud jste napsali například „zapamatuj si, že jsem vegetarián“, ChatGPT si tuto informaci uložil. Problém byl v tom, že uložené údaje časem zastarávaly. Pokud jste chatbotovi řekli, že v srpnu pojedete do Malajsie, i o několik měsíců později se mohl tvářit, že cestu máte stále teprve v plánu. Nový systém tento problém řeší. ChatGPT nyní průběžně vyhodnocuje historii konverzací a sám aktualizuje informace podle času a nového kontextu.
OpenAI uvádí, že nový systém se zaměřuje na tři hlavní oblasti. První je dlouhodobé uchovávání kontextového okna. Pokud například jednou něco o sobě sdělíte, ChatGPT si to zapamatuje a za několik měsíců dokáže doporučit něco, co bude přesně na míru našim potřebám.
Druhou oblastí jsou preference a omezení. Pokud ví, že jste například vegetarián nebo používáte konkrétní značku telefonu, přizpůsobí tomu své odpovědi. Třetí oblastí je pak průběžná aktualizace informací. ChatGPT například dokáže rozlišit mezi plánovanou a již uskutečněnou cestou nebo jinou životní událostí.
Co o nás vlastně ChatGPT všechno ví?
Právě zde vyvstávají otázky kolem soukromí. OpenAI sice nabízí informace, co vše uložená paměť obsahuje, uživatel ale podle firmy nevidí vše. Některé informace, které model používá pro personalizaci odpovědí, se v přehledu vůbec nemusí objevit. Uživatelé mohou jednotlivé údaje opravit nebo zakázat jejich zmiňování, úplné odstranění konkrétní informace však nemusí být vždy jednoduché.
Další zásadní změnou je, že uživatel už nemusí dát pokyn k zapamatování. ChatGPT sám rozhoduje, které informace jsou důležité a které stojí za uložení. To sice výrazně zlepšuje komfort používání, zároveň ale vyvolává otázky, kde přesně leží hranice mezi užitečnou personalizací a příliš podrobným profilováním uživatele. Pokud například někdo do chatu vloží pracovní e-mail, osobní problémy nebo informace o zdravotním stavu, může systém vyhodnotit, že jde o relevantní kontext pro budoucí komunikaci.
Tento trend navíc není omezen jen na OpenAI. Podobným směrem se vydávají také Google Gemini, Claude a další. Důvod je jednoduchý. Čím lépe si AI uživatele pamatuje, tím pohodlnější je její používání. Současně ale roste i závislost na konkrétní službě, protože přechod ke konkurenci znamená začít znovu.
Zdroj: xda-developers.com
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