OPPO Watch S, WowME a Giewont míří do prodeje: Novinky v obchodech #26

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
- Xiaomi Watch S5, ICE smart TKS 2.0 a Tracer s AMOLED displeji: Novinky v obchodech #24
- Blackview, HOTWAV, Doogee a Motorola na scéně: Novinky v obchodech #25
- Čerstvé přírůstky mezi chytrými hodinkami v Česku: Novinky v obchodech #25
- Český trh hlásí přírůstky v kategorii odolných smartphonů: Novinky v obchodech #26
OPPO Watch S
S mírným zpožděním se k nám dostávají hodinky Oppo Watch S s výdrží až deset dnů, funkcí EKG a možnost měření teploty těla. Ve výbavě mají také dvoufrekvenční určování polohy.HEUREKAOPPO Watch SCena od 4 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
WowME WM-SW006
Podstatně levnější jsou WowME WM-SW006, i tak mají AMOLED displej a mnoho sportovních funkcí. Na jedno nabití mají zvládnout týden provozu. Nemají ale nic pokročilého, jako je určování polohy.HEUREKAWowME WM-SW006Cena od 1 890 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Giewont VT340-1
Poslední dnešní novinka z výběru je Giewont VT340-1. I zde je AMOLED displej. Bohužel se jedná spíše o slabší hodinky i v této kategorii, jelikož mají pouze Bluetooth 3.0.HEUREKAGiewont VT340-1Cena od 1 221 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
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