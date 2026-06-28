OPPO Watch S, WowME a Giewont míří do prodeje: Novinky v obchodech #26

• 28. 6. 2026#Příslušenství
OPPO Watch S, WowME a Giewont míří do prodeje: Novinky v obchodech #26

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

OPPO Watch S

S mírným zpožděním se k nám dostávají hodinky Oppo Watch S s výdrží až deset dnů, funkcí EKG a možnost měření teploty těla. Ve výbavě mají také dvoufrekvenční určování polohy.

HEUREKAOPPO Watch S na Heureka.czOPPO Watch SCena od 4 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

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WowME WM-SW006

Podstatně levnější jsou WowME WM-SW006, i tak mají AMOLED displej a mnoho sportovních funkcí. Na jedno nabití mají zvládnout týden provozu. Nemají ale nic pokročilého, jako je určování polohy.

HEUREKAWowME WM-SW006 na Heureka.czWowME WM-SW006Cena od 1 890 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

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Giewont VT340-1

Poslední dnešní novinka z výběru je Giewont VT340-1. I zde je AMOLED displej. Bohužel se jedná spíše o slabší hodinky i v této kategorii, jelikož mají pouze Bluetooth 3.0.

HEUREKAGiewont VT340-1 na Heureka.czGiewont VT340-1Cena od 1 221 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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