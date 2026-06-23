Exkluzivně: Honor přinese placení hodinkami, začne s modelem Watch 6

Zdroj: Honor
Před pár dny Honor představil své nové hodinky Watch 6. Hned jsme si všimli, že například ve Velké Británii bude k dispozici placení v obchodech s integrovanou technologií NFC. Následně jsme se dočkali oficiálního potvrzení, že hodinky budou uvedeny i v Česku, ale zatím bez bližšího specifikování termínu nebo ceny. Kromě toho nás ale zaujalo, že česká tisková zpráva obsahovala zmínku o placení.
Honor Watch 6 přicházejí: AMOLED displej s jasem 3000 nitů a výdrž přes měsíc
Honor Watch 6 a placení s NFC
Tyto hodinky nemají systém Wear OS od Googlu, tudíž je logické, že zde nikdy nebude služba Google Pay. I tak bude s nimi možné platit, což nám potvrdilo české zastoupení společnosti. K placení se využívá platforma společnosti Fidesmo.
HONOR navázal partnerství se společností Fidesmo a přináší tak bezproblémové NFC platby přímo na vaše zápěstí. Přiložte své HONOR Watch 6 k jakémukoli platebnímu terminálu a provádějte rychlé, bezpečné a bezkontaktní platby. Podporovány jsou platební karty Mastercard® a Visa®. Funkce je k dispozici pouze prostřednictvím aktualizace OTA. Bezhotovostní platby NFC jsou podporovány pouze u karet Mastercard® a Visa®. Dostupnost plateb NFC a podpora karet Mastercard® a Visa® se může lišit v závislosti na oblasti.
Co se týče samotné funkce placení, tak bude aktivována skrze OTA aktualizaci. Je ale celkem pochopitelné, že nebudou podporovány přímo všechny banky v Česku, ale máme zde dobré zprávy.
Služba Fidesmo Pay oficiálně podporuje v Česku dle jejich stránek banky jak Moorwand, Raiffeisenbank, Wallester, De Baars SK, J&T Banka, Komerční banka a mBank. Pakliže v seznamu chybí ta vaše, nic se neděje, jelikož Fidesmo Pay podporuje i Curve, kam si můžete dát platební kartu jakékoliv banky a pak platit skrze Curve a Fidesmo Pay na hodinkách Honor Watch 6.
Více detailů jsme se nedozvěděli, ale je možné, že Fidesmo Pay se rozšíří i na některé další modely od Honoru. Rozhodně se jedná o dobrou zprávu, zejména pro ty, kteří chtěli hodinky od Honoru, ale chyběla jim podpora pro placení. Nyní si tedy musíme počkat na termíny, kdy se začnou hodinky prodávat a kdy bude spuštěno placení.
Komentáře