Chytré hodinky Honor Watch 6 startují prodej v Česku za 5 399 Kč [aktualizováno]

Zdroj: Honor
Aktualizováno 8. 7.
Nakonec jsme si museli počkat skoro měsíc, ale konečně zde máme hodinky Honor Watch 6. Prodej začíná právě nyní a cena je nastavena na 5 399 Kč. U tohoto modelu půjde poprvé platit v obchodech, jak jsme vás nedávno nedávno informali.
Původní článek 18. 6.
Honor v poslední době představil celkem dost novinek a dnes přidává do své nabídky chytré hodinky Honor Watch 6. Chlubí se zejména velmi dlouhou výdrží na jedno nabití.
Honor Watch 6
Pokud jde o zmíněnou výdrž, výrobce uvádí až 35 dnů. To je úctyhodné, ale současně je jasné, že hodinky nemají otevřený operační systém. Honor používá svůj vlastní, proto mohl optimalizovat spotřebu, aby dosáhl takové hodnoty. Pokud jde o konektivitu, je zde podpora pro Bluetooth 5.4 a také se nabízí NFC, ale asi na placení v našich končinách můžeme zapomenout. Ale třeba se jednou dočkáme.
Honor Watch 6 podporují také satelitní poziční systémy (L1+L5, GPS | Galileo | Glonass | Beidou | QZSS|NavIC). Disponují mikrofonem a reproduktorem. Samotné šasi je z nerezové oceli v případě stříbrné verze, černá má slitinu hliníku. Displej má úhlopříčku 1,46 palců s rozlišením 464 x 464 pixelů. Samozřejmě se jedná o AMOLED panel a jas dosahuje až na hodnotu 3000 nitů.
Společnost vyzdvihuje ve sportovních režimech speciální režimy pro badminton a fotbal. Honor Watch 6 splňují certifikaci IP69. Základní hliníková verze má nastavenou cenu na 250 eur (cca 6000 Kč), ocelová pak na 270 eur (cca 6500 Kč). Kdy se dostanou na náš trh, zatím nevíme.
Zdroje: fonearena.com, gsmarena.com
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