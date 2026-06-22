O2 Pods Ultra jsou nová náhlavní sluchátka za atraktivní cenu

Zdroj: O2
Mobilní operátor O2 nedávno představil svou slevovou akci, která se mimo jiné týká i těch, co nejsou přímo klienty. V O2 obchodě si jde zakoupit přenosný reproduktor a k němu dostanete druhý zdarma. Dnes zde ale máme skutečnou novinku v podobě O2 Pods Ultra.
O2 rozdává letní dárky: Druhý reproduktor zdarma a slevy v aplikaci
O2 Pods Ultra
Operátor má na svém kontě již několik bezdrátových sluchátek, ale jednalo se o menší TWS modely. Dnes přidává do svého portfolia i náhlavní bezdrátová sluchátka. Ta nesou honosný název O2 Pods Ultra. Samozřejmě nabízí aktivní potlačení okolního hluku (ANC). O2 se chlubí u sluchátek fyzickými tlačítky.
Jak můžete vidět ve specifikacích na obrázku výše, tak na jedno nabití vydrží až 55 hodin, případně 37 hodin se zapnutou funkcí ANC. Kromě USB C konektoru pro nabíjení, který jde použít i pro přenos signálu, lze využít Bluetooth 5.4 nebo dokonce konektor pro sluchátka. Pro jeho využití není nutné sluchátka zapínat, respektive mohou být zcela vybita.
Cena je nastavena na 1499 Kč, ale klienti O2 mohou získat slevu 500 Kč v aplikaci Moje O2, takže je sluchátka vyjdou na 999 Kč.
Zdroj: Tisková zpráva
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