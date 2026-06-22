O2 Pods Ultra jsou nová náhlavní sluchátka za atraktivní cenu

• 22. 6. 2026#Příslušenství
O2 Pods Ultra jsou nová náhlavní sluchátka za atraktivní cenu

Zdroj: O2

Mobilní operátor O2 nedávno představil svou slevovou akci, která se mimo jiné týká i těch, co nejsou přímo klienty. V O2 obchodě si jde zakoupit přenosný reproduktor a k němu dostanete druhý zdarma. Dnes zde ale máme skutečnou novinku v podobě O2 Pods Ultra.

O2 rozdává letní dárky: Druhý reproduktor zdarma a slevy v aplikaci

O2 Pods Ultra

Operátor má na svém kontě již několik bezdrátových sluchátek, ale jednalo se o menší TWS modely. Dnes přidává do svého portfolia i náhlavní bezdrátová sluchátka. Ta nesou honosný název O2 Pods Ultra. Samozřejmě nabízí aktivní potlačení okolního hluku (ANC). O2 se chlubí u sluchátek fyzickými tlačítky.

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Zdroj: O2

Jak můžete vidět ve specifikacích na obrázku výše, tak na jedno nabití vydrží až 55 hodin, případně 37 hodin se zapnutou funkcí ANC. Kromě USB C konektoru pro nabíjení, který jde použít i pro přenos signálu, lze využít Bluetooth 5.4 nebo dokonce konektor pro sluchátka. Pro jeho využití není nutné sluchátka zapínat, respektive mohou být zcela vybita.

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Zdroj: O2

Cena je nastavena na 1499 Kč, ale klienti O2 mohou získat slevu 500 Kč v aplikaci Moje O2, takže je sluchátka vyjdou na 999 Kč.

Zdroj: Tisková zpráva

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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