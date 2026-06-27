OpenAI uvedla svůj dosud nejvýkonnější model GPT 5.6. Pokud ale nejste Trumpův dobrý kámoš, nedostanete se k němu

Zdroj: futurumgroup
Společnost OpenAI vyrovnává skóre a po vzoru Anthropicu přichází se svým dosud nejvýkonnějším modelem GPT-5.6. Pokud se ale těšíte na to, až si ho vyzkoušíte, máme pro vás špatnou zprávu. I nejnovější model od OpenAI si vzala do parády Trumpova administrativa a rozhodla se model nepustit na veřejnost. Namísto toho přístup získala prozatím pouze úzká skupina 20 důvěryhodných partnerů.
OpenAI vydala nový GPT-5.6 s omezením
OpenAI uvedla, že ještě před oznámením nové modely představilo americkým úřadům a po dohodě s administrativou prezidenta Trumpa zvolilo postupné uvolňování. Přístup v první fázi získá pouze 20 schválených partnerů. Jednou z cest k modelům bude cloudová platforma Amazon Bedrock. OpenAI konkrétní seznam firem nezveřejnilo. Společnost zároveň zdůraznila, že podobný postup nepovažuje z dlouhodobého hlediska za ideální řešení.
„Nemyslíme si, že by se tento proces měl stát standardem. Nejvýkonnější nástroje by měly být dostupné uživatelům, vývojářům i firmám,“ uvedla společnost ve svém vyjádření.
Uvedení nové generace GPT-5.6 se dělí na celkem tři modely – Sol, Luna a Terra přičemž Sol je ten nejvýkonnější s nejlepšími schopnostmi v kódování, biologii a kyberbezpečnosti. Je také opatřen výraznými bezpečnostními mechanismy. Terra je pak model s vyváženými schopnostmi a Luna je nejlevnější model s důrazem na rychlost.
Podle OpenAI nabízí Sol výrazně lepší schopnosti při programování, analýze biologických dat i hledání bezpečnostních chyb v softwaru. Firma ale tvrdí, že model není vhodný k automatizaci komplexních kybernetických útoků. Přesto všechny tři modely zařadila do kategorie vysokých rizik z pohledu kybernetické bezpečnosti i biologických a chemických hrozeb.
Opatrnější uvedení nových modelů přichází jen několik týdnů poté, co americká vláda zasáhla proti společnosti Anthropic. Ta musela po vládním nařízení stáhnout modely Mythos 5 a Fable 5 kvůli obavám z jejich možného zneužití při kybernetických útocích. OpenAI chce nyní společně s americkými úřady vytvořit jednotný proces. Podle něj budou podobně výkonné AI modely posuzovány ještě před jejich veřejným vydáním.
Podle deníku The Wall Street Journal se o uvedení GPT-5.6 minulý týden jednalo také mezi šéfem OpenAI Samem Altmanem a americkým ministrem obchodu Howardem Lutnickem. Jak to tak vypadá, tak vláda USA se rozhodla zásadním způsobem vstupovat do uvádění nových nejvýkonnějších modelů umělé inteligence, což ale samozřejmě netěší samotné provozovatele.
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