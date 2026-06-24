Minutová předpověď počasí přichází na iOS od Meteocentrum

Zdroj: Meteocentrum.cz
Česká služba Meteocentrum.cz nedávno spustila svou aplikaci pro Android a již získala 130 tisíc stažení. My jsme si počkali až vyjde i verze pro iOS. Dnes se tak stalo a Meteocentrum je dostupné pro obě platformy.
Nově i pro iOS
Každý má svou oblíbenou službu na předpověď počasí. Liší se vizuálně, používanými daty a také formou prezentace dat. Meteocentrum se chce odlišit právě minutovou předpovědí počasí na nejbližší hodinu.
„Dnešním uživatelům už nestačí jen obecný výhled na další dny. Potřebují vědět, jestli mají přesně 15 minut na vyvenčení psa než začne pršet, nebo jak naplánovat grilování na chalupě,“ říká Bohuslav Zeman, projektový manažer Meteocentrum.cz. „Díky zapojení strojového učení jsme v předpovědích na nejbližší dny o více než 10 % přesnější než běžně dostupné modely.“
Tato služba používá i strojové učení pro přesnější předpovědi, ale rozhodně není jedinou. Na druhou stranu neustále porovnává historická data s výstupy mnoha světových modelů a minimalizuje předpovědní odchylky. Aby toho nebylo málo, výsledek je navíc zpřesňován pomocí detailního 3D orografického modelu České republiky.
„Aplikace tak dokáže dopočítat specifika terénu v rozlišení na desítky metrů. Bere v potaz kopce, údolí i zástavbu – tedy faktory, které globální aplikace ignorují, ale které reálně rozhodují o tom, jak se lokálně počasí projeví,” upřesňuje Zeman.
Kromě toho aplikace mimo jiné nabízí hodinovou předpověď na sedm dní, má srážkový radar s předpovědí deště, upozornění na déšť a další funkce. Současně funguje globálně pro jakoukoliv destinaci.
Zdroj: Tisková zpráva
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