T-Mobile startuje letní nabídku – rozdá nejen data

Zdroj: T-Mobile
Čekali jsme, kdy se ozve T-Mobile se svou letní nabídkou. Dočkali jsme se a pro některé může být zajímavá, ale pokud máte neomezená data, asi nebudete nějak extra nadšení.
Data navíc
Letní nabídka od T-Mobile startuje 1. července a bude trvat do 31. srpna. V tomto období si mohou tarifní zákazníci skrze aplikaci operátora aktivovat dvakrát 15GB datový balíček. Ten druhý mohou zapnout hned po vyčerpání toho prvního. Platí v Česku a i v celé EU.
„Třicet let na českém trhu je pro nás příležitostí poděkovat zákazníkům letní nabídkou, která jim přinese 30 GB dat, praktické dárky a také speciální slevu na výhodnou koupi nového mobilu, televizoru nebo notebooku. Chceme, aby si léto užili #MeziSvými a co nejpříjemněji – ať už jsou doma, na cestách nebo s rodinou a přáteli,“ komentuje novinky Petar Babić, obchodní ředitel pro rezidentní zákazníky ze společnosti T-Mobile Czech Republic.
V Magenta Moments se budou nacházet vouchery na dva dárky – magentovou lahev na vodu a nanuk Magnum od Algidy ve dvou příchutích: Classic a Almond. Ty si lze vyzvednout od 1. července v jakékoliv prodejně operátora.
Myslelo se i na akviziční nabídky, kde jde získat slevu až 10 000 Kč na telefon, tablet, notebook či televizor. Jedná se o celkovou výši, která se dělí:
- 6 000 Kč při prodloužení nebo uzavření smlouvy s tarify Next Neomezeně Premium na dva roky
- 2 000 Kč při uzavření dvouleté smlouvy na pevný internet Fiber či Cable od 1Gbit/s a vyšší nebo FWA (100 a 250 Mbit/s)
- 2 000 Kč k tarifu MAGENTA TV M Plus a vyšším.
Nakonec zde máme nabídku pro předplacenkáře. Pakliže si dobijí minimálně za 400 Kč, získají možnost si dokoupit za 50 Kč rovnou 50 GB dat. V aplikaci operátora na ně současně čeká 15 GB dat na dva prodloužené víkendy, tedy pátek až neděle. Tento bonus jde použít dvakrát. Uživatelé měsíčních datových balíčků 10+5 GB a 20+5 GB v létě získají možnost vyzvednout v aplikaci operátora také bonusových 15 GB dat měsíčně zdarma.
Zdroj: Tisková zpráva
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