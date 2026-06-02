O2 rozšiřuje portfolio o O2 Spark: Powerbanky, kabely s displejem i nabíječky do auta

Dnes se společnost O2 rozhodla rozšířit své portfolio produktů. Novinky jsou zaměřeny na energii a právě jeden kabel rozhodně nezapadne mezi ostatními. Nová série dostala i své označení O2 Spark a dnešní novinky nebudou jediné produkty. Zástupce operátor sdělil, že se připravují další novinky.
„Slovo spark znamená v angličtině jiskra. A právě ta dává technologiím život. Každé zařízení v této řadě jsme navrhli tak, aby dodalo rychlou, stabilní a bezpečnou energii přesně ve chvíli, kdy ji potřebujete. O2 spark je pro lidi, kteří nemají čas hledat zásuvku nebo používat pomalé adaptéry. Je to kvalitní a spolehlivý partner na pracovním stole, v zasedačce i na cestách. A to s důrazem na prémiové materiály a moderní design,“ uzavírá Aleš Brázda.
O2 MagSafe Compatible powerbanka 5 000 mAh
Prvním produktem je powerbanka s kapacitou 5000 mAh, kde se O2 hlavně chlubí tenkým profilem. Ten má pouhých 6,9 mm. Konstrukce je tvořena slitinou zinku a je použito i temperované sklo. To bylo použito hlavně pro prémiovější design. Samozřejmě nechybí USB C konektor, který nabíjí výkonem 20 W. Podporuje 15W bezdrátové nabíjení s magnetickým uchycením.
O2 USB-C kabel s displejem
Na trhu najdete hodně kabelů, ale méně časté jsou takové, které mají i displej. V tomto případě vám prozradí, jak rychle se nabíjí dané zařízení, respektive jaký je výkon. Nabízí se v černém provedení a je k dispozici v délkách 1,2 m a 2 m. Integrovaný zobrazovací panel je typu LCD a samotný kabel podporuje výkon až 100 W. Bohužel má jen rychlost až 480 Mb/s, tedy splňuje certifikaci USB 2.0.
O2 nabíječka do auta 38 W s dvěma porty
Myslelo se i na řidiče a v nabídce O2 se nově objevuje nabíječka s dvěma porty. USB C nabízí až 20 W, USB A si pak poradí s výstupem až 18 W. Nechybí ochrana proti přepětí, přetížení i přehřátí. Splňuje certifikace Power Delivery 3.0 a QC 3.0. Je vhodná pro 12V i 24V zásuvky.
O2 powerbanka 10 000 mAh, 35 W
Nakonec zde máme powerbanku s integrovaným USB C kabelem s výkonem až 35 W. Samozřejmě má ještě jeden USB C port navíc a podporuje nabíjení více zařízení najednou. Indikace je řešena LCD displejem. Rozměry jsou 72,5 × 66 × 27,6 mm a hmotnost je 170 gramů.
Ceny
O2 v rámci startovací nabídky dává svým zákazníkům 10% slevu na veškeré produkty O2 spark. Až tři slevové vouchery si mohou až do 17. června 2026 vygenerovat v aplikaci Moje O2.
- O2 MagSafe Compatible powerbanka
- Cena v e-shopu O2 je 899 Kč
- Po slevě z Moje O2 vyjde na 810 Kč
- O2 USB-C kabel s displejem
- Cena v e-shopu O2 začíná na 379 Kč
- Po slevě z Moje O2 vyjde na 341 Kč
- O2 powerbanka 10 000 mAh, 35 W
- Cena v e-shopu O2 je 599 Kč
- Po slevě z Moje O2 vyjde na 539 Kč
- O2 nabíječka do auta 38 W s dvěma porty
- Cena v e-shopu O2 je 299 Kč
- Po slevě z Moje O2 vyjde na 269 Kč
