T-Mobile spouští výprodej mobilů, ale je trochu netradiční

• 3. 6. 2026#Mobilní operátoři
T-Mobile spouští výprodej mobilů, ale je trochu netradiční

Zdroj: T-Mobile

Mobilní operátoři relativně běžně nabízí možnost vykupování mobilních telefonů s tím, že si následně můžete uplatnit danou částku při nákupu nového. T-Mobile nyní spouští pilotní program ve spolupráci s Mobil pohotovostí, která rozhodně není tradiční.

Bez spěchu

Samotný pilotní program chce hlavně otestovat a vyladit celý proces, jelikož není zrovna standardní. Ve své podstatě přijdete na prodejnu T-Mobile, zjistíte tak cenu svého aktuálního zařízení a rovnou si můžete uplatnit slevu na nové zařízení. Zde to ale nekončí. Domů můžete vyrazit jak s novým tak i se starým mobilem. Následně máte 5 dnů čas na přenesení všech dat a odevzdání mobilu do prodejny. Můžete tak bez spěchání a v pohodlí domova přenést vše z jednoho zařízení na druhý.

„Novou službou chceme zákazníkům usnadnit pořízení nového telefonu a zároveň jim nabídnout možnosti, jak naložit se starším zařízením. Vedle ekologické recyklace, kterou dlouhodobě zajišťujeme s partnerem Remobil, nyní nově přidáváme i možnost výkupu. Díky tomu může telefon dále sloužit“ dodává Petar Babić, obchodní ředitel segmentu rezidentních zákazníků T-Mobile Czech Republic.

Samotné zhodnocení starého mobilu zajišťuje technická a vizuální diagnostika v aplikaci Cashtec společnosti Mobil Pohotovost. Ta využívá AI a byla exkluzivně vyvinuta pro T-Mobile. Současně na stránkách operátora se můžete podívat, jak se pohybují ceny za výkup.

T Mobile výkup

Zdroj: T-Mobile

T-Mobile navíc přidává i výkupní bonus ke každému mobilu v hodnotě 1000 Kč, případně se nabízí bezúročná půjčka na nový mobil, z jehož ceny může být odečtena výkupní částka. Tento pilotní program aktuálně běží v následujících prodejnách:

  • Brno, Magenta Experience Centrum, Náměstí Svobody 79/13,
  • České Budějovice, IGY Centrum, Pražská tř. 1247/24,
  • Jihlava, OC City Park Jihlava, Hradební 1,
  • Liberec, Forum Liberec, Nám. Soukenné 669/2a,
  • Most, OC Central Most, Radniční 3400,
  • Opava, OC Breda &amp; Weinstein, U Fortny 49/10,
  • Pardubice, Palác Pardubice, Masarykovo nám. 2799,
  • Praha, Magenta Experience Centrum, Arkády Pankrác, Na Pankráci 86,
  • Zlín, Rašínova 70.

Zdroj: Tisková zpráva

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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