T-Mobile spouští výprodej mobilů, ale je trochu netradiční

Zdroj: T-Mobile
Mobilní operátoři relativně běžně nabízí možnost vykupování mobilních telefonů s tím, že si následně můžete uplatnit danou částku při nákupu nového. T-Mobile nyní spouští pilotní program ve spolupráci s Mobil pohotovostí, která rozhodně není tradiční.
Bez spěchu
Samotný pilotní program chce hlavně otestovat a vyladit celý proces, jelikož není zrovna standardní. Ve své podstatě přijdete na prodejnu T-Mobile, zjistíte tak cenu svého aktuálního zařízení a rovnou si můžete uplatnit slevu na nové zařízení. Zde to ale nekončí. Domů můžete vyrazit jak s novým tak i se starým mobilem. Následně máte 5 dnů čas na přenesení všech dat a odevzdání mobilu do prodejny. Můžete tak bez spěchání a v pohodlí domova přenést vše z jednoho zařízení na druhý.
„Novou službou chceme zákazníkům usnadnit pořízení nového telefonu a zároveň jim nabídnout možnosti, jak naložit se starším zařízením. Vedle ekologické recyklace, kterou dlouhodobě zajišťujeme s partnerem Remobil, nyní nově přidáváme i možnost výkupu. Díky tomu může telefon dále sloužit“ dodává Petar Babić, obchodní ředitel segmentu rezidentních zákazníků T-Mobile Czech Republic.
Samotné zhodnocení starého mobilu zajišťuje technická a vizuální diagnostika v aplikaci Cashtec společnosti Mobil Pohotovost. Ta využívá AI a byla exkluzivně vyvinuta pro T-Mobile. Současně na stránkách operátora se můžete podívat, jak se pohybují ceny za výkup.
T-Mobile navíc přidává i výkupní bonus ke každému mobilu v hodnotě 1000 Kč, případně se nabízí bezúročná půjčka na nový mobil, z jehož ceny může být odečtena výkupní částka. Tento pilotní program aktuálně běží v následujících prodejnách:
- Brno, Magenta Experience Centrum, Náměstí Svobody 79/13,
- České Budějovice, IGY Centrum, Pražská tř. 1247/24,
- Jihlava, OC City Park Jihlava, Hradební 1,
- Liberec, Forum Liberec, Nám. Soukenné 669/2a,
- Most, OC Central Most, Radniční 3400,
- Opava, OC Breda & Weinstein, U Fortny 49/10,
- Pardubice, Palác Pardubice, Masarykovo nám. 2799,
- Praha, Magenta Experience Centrum, Arkády Pankrác, Na Pankráci 86,
- Zlín, Rašínova 70.
Zdroj: Tisková zpráva
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