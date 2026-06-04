Amazfit Balance Ultra a Balance 3: Prémiové hodinky pro náročné sportovce

Vizualizace; Zdroj: Amazfit a Dotekomanie.cz
Nedávno společnost Amazfit představila prémiové hodinky Cheetah 2 Ultra a dnes zde máme další dva kousky. Novinky se jmenují Amazfit Balance Ultra a Balance 3. Ve své podstatě jsou si modely podobné, ale několik rozdílů se zde najde.
Amazfit Cheetah 2 Ultra: titanové tělo, vylepšená baterie, vyšší cena
Amazfit Balance Ultra a Balance 3
Jak můžete vidět na obrázcích níže, designově se liší a konstrukčně také. Model Ultra má o jedno tlačítko navíc a také větší baterii. Kromě toho se jedná o model, kde byl titan použit i na tlačítkách. Balance 3 se také nabízí v titanovém provedení, ale ani v tomto případě není tento materiál použit zcela na vše.
Základem je u obou modelů stejný displej, tedy 1,5palcový AMOLED panel s maximálním jasem 3000 nitů a safírovým sklem. Po softwarové stránce jsou stejné a nabízí se větší množství aplikací pro sledování aktivit, včetně podpory více než 180 sportů. Je zde i přímá podpora aplikací jako Strava, TrainingPeaks a Intervals.ICU. Samozřejmě nechybí Apple Health a Google Fit. K hodinkám jde připojit přes Bluetooth i příslušenství jako STRYD a nejrůznější senzory.
Balance Ultra má nastavenou cenu na 599,99 dolarů (cca 12 500 Kč bez daně), Balance 3 na 369,99 dolarů (cca 7 700 Kč bez daně). Zatím nevíme, kdy dorazí na český trh a jak budou nastaveny české ceny.
Srovnání
|Amazfit Balance Ultra
|Amazfit Balance 3
|Barvy
|Pouzdro hodinek: Titan
Řemínky: Černá, Černá & Terra
|Nerezová ocel
Titanově černá
|Displej
|1,5″ AMOLED
|1,5″ AMOLED
|Materiál displeje
|Safírové sklo
|Safírové sklo
|Maximální jas
|3000 nitů
|3000 nitů
|Materiál těla
|Titan Grade 5
|Nerezová ocel nebo Titan Grade 5 (volitelně)
|Tlačítka
|5
Titan Grade 5
|4
Nerezová ocel
|Rozměry
|Průměr obrazovky: 44,8 x 44,8 mm
Průměr pouzdra: 51,8 x 51,8 mm
Tloušťka (se senzorem): 15,5 mm
Tloušťka (bez senzoru): 13,4 mm
|Průměr obrazovky: 44,8 x 44,8 mm
Průměr pouzdra: 51,4 x 51,4 mm
Tloušťka (se senzorem): 14,6 mm
Tloušťka (bez senzoru): 12,5 mm
|Svítilna
|✓
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|Audio
|Mikrofon a reproduktor
|Mikrofon a reproduktor
|Bluetooth hovory
|✓
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|HybridCharge™ Energy Intelligence
|✓
|✓
|LifeLoad™
|✓
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|Týdenní zaměření (Weekly Focus)
|✓
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|Tréninková rovnováha (Training Balance)
|✓
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|Sportovní režimy
|180+
|180+
|Golfový režim & mapy hřišť
|✓
|✓
|Voděodolnost
|10 ATM
45 m freediving
Rekreační přístrojové potápění
|10 ATM
45 m freediving
Rekreační přístrojové potápění
|Navigace
|Základní mapy, Vrstevnicové mapy, Mapy lyžařských středisek, Navigace krok za krokem, Vyhledávání bodů zájmu (POI), Plánování trasy, Okružní trasy, Automatické přesměrování
|Základní mapy, Vrstevnicové mapy, Mapy lyžařských středisek, Navigace krok za krokem, Vyhledávání bodů zájmu (POI), Plánování trasy, Okružní trasy, Automatické přesměrování
|Výdrž baterie
|Až 30 dní
|Až 21 dní
|GPS režim
|Až 50 hodin
|Až 41 hodin
|Operační systém
|Zepp OS 6
|Zepp OS 6
Zdroj: fonearena.com
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