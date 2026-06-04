Amazfit Balance Ultra a Balance 3: Prémiové hodinky pro náročné sportovce

• 4. 6. 2026#Příslušenství
Amazfit Balance Ultra a Balance 3: Prémiové hodinky pro náročné sportovce

Vizualizace; Zdroj: Amazfit a Dotekomanie.cz

Nedávno společnost Amazfit představila prémiové hodinky Cheetah 2 Ultra a dnes zde máme další dva kousky. Novinky se jmenují Amazfit Balance Ultra a Balance 3. Ve své podstatě jsou si modely podobné, ale několik rozdílů se zde najde.

Amazfit Cheetah 2 Ultra: titanové tělo, vylepšená baterie, vyšší cena

Amazfit Balance Ultra a Balance 3

Jak můžete vidět na obrázcích níže, designově se liší a konstrukčně také. Model Ultra má o jedno tlačítko navíc a také větší baterii. Kromě toho se jedná o model, kde byl titan použit i na tlačítkách. Balance 3 se také nabízí v titanovém provedení, ale ani v tomto případě není tento materiál použit zcela na vše.

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Balance Ultra a Balance 3; Zdroj: Amazfit

Základem je u obou modelů stejný displej, tedy 1,5palcový AMOLED panel s maximálním jasem 3000 nitů a safírovým sklem. Po softwarové stránce jsou stejné a nabízí se větší množství aplikací pro sledování aktivit, včetně podpory více než 180 sportů. Je zde i přímá podpora aplikací jako Strava, TrainingPeaks a Intervals.ICU. Samozřejmě nechybí Apple Health a Google Fit. K hodinkám jde připojit přes Bluetooth i příslušenství jako STRYD a nejrůznější senzory.

Balance Ultra má nastavenou cenu na 599,99 dolarů (cca 12 500 Kč bez daně), Balance 3 na 369,99 dolarů (cca 7 700 Kč bez daně). Zatím nevíme, kdy dorazí na český trh a jak budou nastaveny české ceny.

Srovnání

Amazfit Balance Ultra Amazfit Balance 3
Barvy Pouzdro hodinek: Titan
Řemínky: Černá, Černá & Terra		 Nerezová ocel
Titanově černá
Displej 1,5″ AMOLED 1,5″ AMOLED
Materiál displeje Safírové sklo Safírové sklo
Maximální jas 3000 nitů 3000 nitů
Materiál těla Titan Grade 5 Nerezová ocel nebo Titan Grade 5 (volitelně)
Tlačítka 5
Titan Grade 5		 4
Nerezová ocel
Rozměry Průměr obrazovky: 44,8 x 44,8 mm
Průměr pouzdra: 51,8 x 51,8 mm
Tloušťka (se senzorem): 15,5 mm
Tloušťka (bez senzoru): 13,4 mm		 Průměr obrazovky: 44,8 x 44,8 mm
Průměr pouzdra: 51,4 x 51,4 mm
Tloušťka (se senzorem): 14,6 mm
Tloušťka (bez senzoru): 12,5 mm
Svítilna
Audio Mikrofon a reproduktor Mikrofon a reproduktor
Bluetooth hovory
HybridCharge™ Energy Intelligence
LifeLoad™
Týdenní zaměření (Weekly Focus)
Tréninková rovnováha (Training Balance)
Sportovní režimy 180+ 180+
Golfový režim & mapy hřišť
Voděodolnost 10 ATM
45 m freediving
Rekreační přístrojové potápění		 10 ATM
45 m freediving
Rekreační přístrojové potápění
Navigace Základní mapy, Vrstevnicové mapy, Mapy lyžařských středisek, Navigace krok za krokem, Vyhledávání bodů zájmu (POI), Plánování trasy, Okružní trasy, Automatické přesměrování Základní mapy, Vrstevnicové mapy, Mapy lyžařských středisek, Navigace krok za krokem, Vyhledávání bodů zájmu (POI), Plánování trasy, Okružní trasy, Automatické přesměrování
Výdrž baterie Až 30 dní Až 21 dní
GPS režim Až 50 hodin Až 41 hodin
Operační systém Zepp OS 6 Zepp OS 6

Zdroj: fonearena.com

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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